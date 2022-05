Ο Καντίροφ παραδέχεται για πρώτη φορά ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Ουκρανία

O Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ, πρόσωπο- κλειδί για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εισβολής στην Ουκρανία.

Σε συζήτηση όπου συμμετείχε τη Δευτέρα στη Μόσχα, μίλησε για την πορεία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανίας, όπου οι μαχητές του έπαιξαν σημαντικό ρόλο και υπέστησαν σοβαρά πλήγματα.

Σε βίντεο, ο Καντίροφ επέκρινε σφοδρά τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, για την παροχή όπλων και διπλωματικής στήριξης στην Ουκρανία, λέγοντας ότι συμπεριφέρεται σαν «σχιζοφρενής».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική εισβολή στη γείτονα χώρα.

«Και σήμερα παλεύουμε όχι απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις αλλά απέναντι στους Μπαντερίτες (αναφερόμενος στους Ουκρανούς μαχητές στις φιλορωσικές περιοχές), παλεύουμε απέναντι στο ΝΑΤΟ και η Δύση, οι μισθοφόροι τους είναι εκεί. Και αυτός είναι ο λόγος που το έθνος μας δυσκολεύεται» σημείωσε.

«Αλλά είναι μία πολύ καλή εμπειρία και θα αποδείξουμε για μία ακόμα φορά ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ηττηθεί».

Ο Καντίροφ, ηγέτης της Τσετσενίας, είναι μεταξύ των πιο επιθετικών συμμάχων του Κρεμλίνου, προτρέποντας την Ρωσία να μην προχωρήσει σε συζητήσεις με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ο Καντίροφ και οι Τσετσένοι μαχητές έχουν εμπλακεί σε απόπειρες δολοφονίας του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμορ Ζελένσκι στις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής.

Έκτοτε η Ρωσία έχει εγκαταλείψει τα πλάνα της να κατακτήσει το Κίεβο εν όψει σημαντικών απωλειών και έχει επικεντρωθεί σε πιο περιορισμένες στρατιωτικές επιθέσεις στην ανατολική Ουκρανία.



Chechen leader Ramzan Kadyrov tells an event in Moscow that Olaf Scholz is a "schizophrenic", and also admits that Russian is not finding the war easy



For those wondering why his speech is littered with "don", it's a meaningless filler word in Chechen



(with subtitles) pic.twitter.com/4ayA4nB57g