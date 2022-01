Ο Κάνιε Γουέστ επεμβαίνει στο στιλ όλων των συντρόφων του: Πανάκριβα δώρα και εκκεντρικές συμβουλές

Όποια γυναίκα κάνει σχέση με τον Κάνιε Γουέστ, φαίνεται πως αποκτά ολοκαίνουργια γκαρνταρόμπα με πρόσφατο παράδειγμα την Τζούλια Φοξ, στην οποία έκανε έκπληξη με «ολόκληρη σουίτα ξενοδοχείου γεμάτη ρούχα» αξίας 100.000 δολαρίων.

«Είναι το όνειρο κάθε κοπέλας που έγινε πραγματικότητα», σχολίασε η 31χρονη ηθοποιός στο Interview Magazine, μιλώντας για την έκπληξη στο ραντεβού της με τον 44χρονο ράπερ, στη Νέα Υόρκη. «Ένιωσα σαν Σταχτοπούτα. Δεν ξέρω πώς το έκανε και πώς κατάφερε να βάλει όλα τα ρούχα εκεί εγκαίρως! Αλλά εξεπλάγην απίστευτα. Σε φάση, ποιος κάνει κάτι τέτοιο στο δεύτερο ραντεβού; Ή οποιοδήποτε ραντεβού», πρόσθεσε.

Η απάντηση στην ερώτηση; Ο Κάνιε Γουέστ, φυσικά, που είναι γνωστός για τέτοια δώρα στις κατά καιρούς συντρόφους του, στις οποίες διαλέγει πολύ συχνά κομμάτια αγαπημένων σχεδιαστών του επεμβαίνοντας ταυτόχρονα στο στιλ τους.

Σελίτα Ιμπάνκς: Από τις πασαρέλες στο «Runaway»

Πριν το σύντομο ειδύλλιο με το μοντέλο της Victoria's Secret το 2010, ο Κάνιε Γουέστ την είχε επιλέξει ως πρωταγωνίστρια στη μικρού μήκους ταινία του «Runaway», όπου την έντυσε έντυσε με φτερά Phillip Lim και ένα περίτεχνο κοστούμι.

Άμπερ Ρόουζ: «Δεν ήμουν η Barbie του»

Το ζευγάρι έγινε πρωτοσέλιδο πολλές φορές με την ταραχώδη σχέση τους, ενώ είχαν εμφανιστεί μαζί στο Met Gala το 2009. Σε επίπεδο στιλ, κάθε άλλο παρά ταίριαζαν με το μοντέλο να δηλώνει στο περιοδικό Elle ότι για την ακρίβεια ήταν «εντελώς αντίθετοι».

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τον Κάνιε Γουέστ από το να επιμεληθεί το στιλ της τότε αγαπημένης του στη φωτογράφιση που συνόδευε το άρθρο του περιοδικού, επιλέγοντας διάφορα κομμάτια που αναδείκνυαν τις καμπύλες της.

«Διαλέγει κάτι κι εγώ είμαι "Ω, Θεέ μου, δεν μου αρέσει καθόλου"», είπε για τη συνεργασία με τον Γουέστ. «Μετά διαλέγω εγώ και απαντάει "Μωρό μου, απλά… όχι". Είμαι πιο πολύ του ροζ και του έντονου κίτρινου. Στον Κάνιε αρέσει να μοιάζει σαν γυμνό. Το εκρού είναι το αγαπημένο του χρώμα. Ποιανού το αγαπημένο χρώμα είναι το εκρού;».

Amber Rose και Kanye West στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, το 2009. EPA/MATTEO BAZZI

Η Άμπερ Ρόουζ, γνωστή για τις εκκεντρικές εμφανίσεις της, έσπευσε να τονίσει βέβαια ότι «δεν ήταν η Barbie του» και θυμήθηκε όταν επέλεξε να εμφανιστεί στη Metropolitan Opera με ένα φόρεμα με έντονο σκίσιμο αντί για εκείνο που είχε επιλέξει ο Κάνιε.

«Δεν ήθελα να μακρύ φόρεμα», είπε. «Φτάνουμε στο Met και όλοι φορούσαν μακρύ. Ήμουν υπέροχη. Δεν ήξερα καν τι ήταν το Met!».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η Άμπερ Ρόουζ κατέληξε να εμφανίζεται με πιο μινιμαλ, μονόχρωμα ρούχα, όπως στα BET Awards του 2009 όπου συνόδευσε τον Κάνιε Γουέστ με απλό λευκό φόρεμα.

Κιμ Καρντάσιαν: «Με μύησε πραγματικά στον κόσμο της μόδας».

Ενώ η Kardashian έχει γίνει από μόνη της style icon με τα χρόνια, η εμφάνισή της δεν ήταν πάντα τόσο «μπροστά». Η μακροχρόνια επιρροή του Κάνιε Γουέστ στην γκαρνταρόμπα της ξεκίνησε το 2012 όταν «καθάρισε» την ντουλάπα της on camera για ένα επεισόδιο του «Keeping Up With the Kardashians», ανοίγοντας το δρόμο σε μια πιο «less is more» αισθητική.

«Πιστεύω ότι η σχέση μου με τον σύζυγό μου, τα άλλαξε όλα», είπε στο CNN Style το 2016. «Εννοώ, τότε πίστευα ότι είχα το καλύτερο στιλ. Κοιτάζω τώρα τα ρούχα που είχα, και με πιάνει τρόμος».

Από την φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού Vogue, to 2014.

Εκτός από μεταμόρφωση του στιλ της στη διάρκεια της σχέσης και του επταετούς γάμου τους, η Κιμ Καρντάσιαν έχει επίσης να ευχαριστήσει εν μέρει τον Κάνιε Γουέστ που μπήκε σε πιο μοδάτους κύκλους. Πολύ πριν γίνει η όμορφη του Met Ball, έκανε το ντεμπούτο της ως συνοδός του το 2013 – ένα χρόνο πριν το διάσημο εξώφυλλο της Vogue.

Ακόμη και μετά τον χωρισμό τους στις αρχές του 2021, η επιρροή του Γουέστ στην Καρντάσιαν δεν φαίνεται να «ξεθωριάζει». Στο Met Gala του 2021 εμφανίστηκε με τον Ντέμνα Γκβασάλια, καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Balenciaga, φορώντας μια μάσκα που έκρυβε το πρόσωπό της.

Ο Κάνιε Γουέστ -ο οποίος αγαπά επίσης τις μάσκες- έχει συνεργαστεί με τον Ντέμνα Γκβασάλια σε πολλά πρότζεκτ όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ άλλων στη συλλογή Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Κι αν η γκαρνταρόμπα της δεν ήταν ήδη απόδειξη της επιρροής του, η Κιμ Καρντάσιαν έσπευσε να ευχαριστήσει τον Κάνιε Γουέστ και δημοσίως όταν έλαβε το Fashion Icon Award στα People's Choice Awards 2021, λέγοντας ότι «με μύησε πραγματικά στον κόσμο της μόδας».

Ιρίνα Σάικ: Τα στιλιστικά «σημάδια» που προμήνυαν την σχέση τους

Ο Κάνιε Γουέστ γνωρίστηκε με την Ιρίνα Σάικ λίγο μετά τον χωρισμό από την Κιμ Καρντάσιαν, αλλά πολλοί θεώρησαν ότι είδαν νωρίτερα «σημάδια» που προμήνυαν την σύντομη σχέση τους.

Το 2010, το μοντέλο από την Ρωσία είχε πρωταγωνιστήσει στο βιντεοκλίπ «Power» του Κάνιε Γουέστ, δυο χρόνια αργότερα συμμετείχε στην επίδειξη του ράπερ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και κάποιοι είδαν επίσης έμμεση αναφορά σε εκείνη στο τραγούδι «Christian Dior Denim Flow», ειδικότερα στον στίχο «All of these girls at my shows, they keep lovin’ me» [Όλα αυτά τα κορίτσια στα σόου μου, συνεχίζουν να με αγαπούν].

Η επιρροή του Κάνιε Γουέστ παρέμεινε ισχυρή και τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ιρίνα Σάικ έχει εμφανιστεί με πολλά ρούχα Yeezy.

Τζούλια Φοξ: Το ραντεβού με δώρο ρούχα 100.000 δολαρίων

Μετά τη γνωριμία με τον 44χρονο ράπερ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η Τζούλια Φοξ εθεάθη με δυο high-fashion εμφανίσεις, αμφότερες στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ και όλα δείχνουν πως ήδη επηρεάζεται από το γούστο του με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα μαγιό Balenciaga με δερμάτινο παντελόνι (αγαπημένο brand του πρώην ζεύγους Καρντάσιαν- Γουέστ) στο πρώτο της ραντεβού με τον Ye.

Στο δεύτερο ραντεβού τους, η επιρροή του Κάνιε Γουέστ έγινε πιο εμφανής, με τον ράπερ να την «κατακλύζει» με ρούχα Diesel. Εκπρόσωπος του brand είπε χαρακτηριστικά στο Page Six ότι ο ράπερ παρουσίασε στην σύντροφό του 40 διαφορετικές εμφανίσεις για να διαλέξει, εκ των οποίων εκείνη κράτησε έξι.

Η Τζούλια Φοξ, που είναι μητέρα ενός παιδιού, έχει επίσης μπει στη διαδικασία να προωθεί σχέδια του West Yeezy x Gap μέσω Instagram.

INTERVIEW Magazine

INTERVIEW Magazine