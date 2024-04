Ο Καναδάς ξεκίνησε από τώρα τη μάχη ενάντια στις πυρκαγιές

To «σήμα» για την έναρξη της περιόδου πυρκαγιών στον Καναδά, έχει ήδη δοθεί, καθώς δεκάδες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες.

Η περιοχή πλήττεται από φοβερή ξηρασία, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία των αρχών ενόψει του δυνητικά «καταστροφικού» καλοκαιριού από τις πυρκαγιές. Τη 10η Απριλίου οι αρχές του Καναδά, που φοβούνται νέο «καταστροφικό» καλοκαίρι καθώς ο χειμώνας σημαδεύτηκε από την έλλειψη χιονόπτωσης, κατέστησαν σαφές πως «προετοιμάζονται για το χειρότερο».

Το 2023, ο Καναδάς βίωσε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στην ιστορία του. Οι φωτιές, που έπληξαν τη χώρα απ’ άκρου σ’ άκρο, μετέτρεψαν σε αποκαΐδια πάνω από 150 εκατομμύρια στρέμματα, στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ πυροσβέστες και πυροσβέστριες κι ανάγκασαν τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα από τα σπίτια τους κάπου 230.000 ανθρώπους.

Στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, που βρέχεται από τον Ειρηνικό, οι πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί ειδικά στην κεντρική περιφέρεια Καριμπού, όπου ανθρωπογενής φωτιά πήρε πολύ γρήγορα έκταση το σαββατοκύριακο κι αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται «εκτός ελέγχου».

Η πυρκαγιά του Μπέρτζες Κρικ, η οποία ήδη καταβρόχθισε 16.000 στρέμματα βλάστησης, είναι «πολύ αποκαλυπτική των συνθηκών που έχουμε μπροστά μας», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μάντισον Νταλ, της επαρχιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης πυρκαγιών, ενόψει της εξαιρετικά επικίνδυνης σεζόν. «Είμαστε αντιμέτωποι με απίστευτη ξηρασία», συμπλήρωσε. Προς το παρόν, η φωτιά δεν απειλεί κάποια κτιριακή δομή, μολαταύτα εκδόθηκε προειδοποίηση ενόψει ενδεχόμενης εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων: οι πολίτες κλήθηκαν να είναι έτοιμοι να φύγουν.

Συνολικά, είναι ενεργές πάνω από 110 φωτιές στην επαρχία, ορισμένες από τις οποίες εκδηλώθηκαν καιρό πριν, την περασμένη χρονιά, αλλά ουδέποτε κατασβέστηκαν.

