Η δήμαρχος της Κοπεγχάγης πάει στο Παρίσι για να μάθει πώς αντιμετώπισαν την καταστροφή της Νοτρ Νταμ

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Δανίας, επιχείρησαν να σβήσουν τις εστίες που έμειναν από τη φωτιά που κατέστρεψε το κτίριο του παλιού Χρηματιστηρίου στην Κοπεγχάγη.

Στον απόηχο της φωτιάς, η δήμαρχος της Κοπεγχάγης προσκλήθηκε στο Παρίσι για να μάθει πώς αντιμετώπισε η πόλη την παρόμοια πυρκαγιά στον καθεδρικό της Νοτρ Νταμ το 2019. Η πυρκαγιά στην Δανία στο ηλικίας 400 ετών Χρηματιστήριο, είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει ο πυργίσκος του και ένα μεγάλο μέρος της στέγης του.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα παραμείνουν και σήμερα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι εστίες που έκαιγαν το βράδυ της Τετάρτης ήταν κυρίως στο υπόγειο του κτιρίου και σβήστηκαν γρήγορα. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι το να αποκατασταθεί το κτίριο, με τη δήμαρχο της Κοπεγχάγης Ζόφι Χέστορπ Άντερσεν να αναφέρει πως θα ταξιδέψει στο Παρίσι τον επόμενο μήνα.

