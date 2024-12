Ο ισραηλινός στρατός πυρπόλησε το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός έβαλε φωτιά σε τμήματα του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, στη βόρεια Γάζα, μετά την έφοδο στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας.

Ο Munir al-Borsh, γενικός διευθυντής των υγειονομικών αρχών της Γάζας, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ανάγκασε όλο το ιατρικό προσωπικό, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους να απομακρυνθούν στην εξωτερική αυλή του νοσοκομείου πριν πυρπολήσουν μεγάλα τμήματα της ιατρικής εγκατάστασης στη βόρεια Γάζα.

This is how the story of Kamal Adwan Hospital ended.



The medical staff was arrested, oxygen was denied to the patients, and everyone in the hospital was stripped of their clothes, dragged, and tortured.



I am very worried about Dr. Hossam Abu Safia. You are a hero.



