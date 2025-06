Ο γάμος του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάτσεζ: Οι καλεσμένοι και οι πρώτες φωτογραφίες

Ο Τζέφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ παντρεύτηκαν στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε την Παρασκευή 27 Ιουνίου.

Καλεσμένοι στον γάμο τους ήταν διασημότητες, όπως η οικογένεια Καρντάσιαν - Τζένερ, η Ιβάνκα Τραμπ με τον σύζυγό της, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η βασίλισσα Ράνια, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Τομπ Μπρέιντι, ο Usher και ο Ορλάντο Μπλουμ.

Φωτογραφίες από τον γάμο των 55 εκατομμυρίων δολαρίων δημοσίευσε η Σάντσεζ, δίνοντας αρχικά μια πρώτη «γεύση» από το Dolce & Gabbana νυφικό της. Στη συνέχεια, ανήρτησε το πρώτο κοινό στιγμιότυπο με τον πλέον σύζυγό της, από τη στιγμή που εισήλθαν στον χώρο της δεξίωσης, όπου τους περίμεναν οι καλεσμένοι τους.

Ο ιδρυτής της Amazon, και η βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφος παντρεύτηκαν σε μια επίσημη τελετή στο νησί της Βενετίας, εν μέσω διαμαρτυριών των κατοίκων, αλλά και των αφίξεων μερικών από τους διασημότερους ανθρώπους του πλανήτη.

Στα social media, αναδημοσιεύονται και στιγμιότυπα με μερικές από τις πιο εκκεντρικές εμφανίσεις των σταρ, ενώ viral τείνουν να γίνουν τα πλάνα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να επιβιβάζεται σε θαλάσσιο ταξί, φορώντας καπέλο και προσπαθώντας να καλύψει το πρόσωπό του. Τον αστέρα του Χόλιγουντ συνόδευσε η σύντροφός του, Βιτόρια Σερέτι.





Ήδη από την Πέμπτη 26 Ιουνίου, το ζευγάρι υποδέχθηκε μερικούς από τους VIP καλεσμένους του στη Βενετία, παρά τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατοίκων που καταγγέλλουν «μια ελίτ που πλουτίζει με την υπερεκμετάλλευση πληθυσμών και εδαφών».

«Ένας στόλος από γιοτ και ιδιωτικές πτήσεις μεγαλύτερος και από το G7», σχολίασε σε τόνο ειρωνείας η La Repubblica.

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2025, ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου για να διαμαρτυρηθούν ενόψει του γάμου του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου και ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος και της αρραβωνιαστικιάς του τηλεπαρουσιάστριας, Λόρεν Σάντσεζ. Το ζευγάρι και οι 200 καλεσμένοι του δεν είναι ευπρόσδεκτοι σε μια πόλη στην οποία συρρέουν περίπου 30 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, ξεκαθαρίζουν οι ντόπιοι. Ορισμένοι, δημιούργησαν μια κούκλα που παραπέμπει στον Μπέζος, ξαπλωμένη σε ένα κουτί της Amazon και την πέταξαν στη θάλασσα.

Activists in Italy float a life-size mannequin of Jeff Bezos lying on a giant Amazon box through Venice’s Grand Canal, in protest of the billionaire’s upcoming wedding. pic.twitter.com/1Zb54yvpjh