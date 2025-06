Τζεφ Μπέζος: O γάμος των $55 εκατ. στη Βενετία - Οι παροχές στους VIP καλεσμένους και οι αντιδράσεις

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ ετοιμάζονται για τον γάμο τους στη Βενετία, με τριήμερες εκδηλώσεις για τους διάσημους καλεσμένους τους.

Ήδη από την Πέμπτη 26 Ιουνίου, το ζευγάρι υποδέχθηκε μερικούς από τους VIP καλεσμένους του στη Βενετία, παρά τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατοίκων που καταγγέλλουν «μια ελίτ που πλουτίζει με την υπερεκμετάλλευση πληθυσμών και εδαφών».

«Ένας στόλος από γιοτ και ιδιωτικές πτήσεις μεγαλύτερος και από το G7», ειρωνεύεται η La Repubblica.

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2025, ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου για να διαμαρτυρηθούν ενόψει του γάμου του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου και ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος και της αρραβωνιαστικιάς του τηλεπαρουσιάστριας, Λόρεν Σάντσεζ. Το ζευγάρι και οι 200 καλεσμένοι του δεν είναι ευπρόσδεκτοι σε μια πόλη στην οποία συρρέουν περίπου 30 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, ξεκαθαρίζουν οι ντόπιοι. Ορισμένοι, δημιούργησαν μια κούκλα που παραπέμπει στον Μπέζος, ξαπλωμένη σε ένα κουτί της Amazon και την πέταξαν στη θάλασσα.

Activists in Italy float a life-size mannequin of Jeff Bezos lying on a giant Amazon box through Venice’s Grand Canal, in protest of the billionaire’s upcoming wedding. pic.twitter.com/1Zb54yvpjh

Ωστόσο, «με τις ευλογίες του δημάρχου της Βενετίας» – σχολιάζει το CNN – η τελετή αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων συνεχίζεται και οι VIP προσκεκλημένοι έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν.

Το Reuters υιοθετεί τον χαρακτηρισμό «γάμος του αιώνα» και παραθέτει στοιχεία και αριθμούς για το γεγονός, πολλά από τα οποία «έχουν κρατηθεί μυστικά, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τη λίστα των καλεσμένων και το ακριβές κόστος των εορτασμών».

Ο γάμος εκτιμάται ότι θα κοστίσει συνολικά 46,5 – 55,6 εκατομμύρια δολάρια (40–48 εκατομμύρια ευρώ), δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ο Λούκα Ζάια, πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης του Βένετο.

Ο Μπέζος θα κάνει φιλανθρωπικές δωρεές, μεταξύ των οποίων 1 εκατομμύριο ευρώ προς την Corila, έναν ακαδημαϊκό συνεταιρισμό που μελετά το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera και το πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Η ημέρα και το μέρος της τελετής παραμένουν άγνωστα, αλλά το μεγάλο πάρτι έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στο Αρσενάλε, έναν ιστορικό χώρο στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Τα πρώτα ιδιωτικά τζετ έφτασαν στο αεροδρόμιο της Βενετίας την Τρίτη, και ο Ζάια δήλωσε ότι περίπου 90 ακόμη θα προσγειωθούν στα αεροδρόμια της Βενετίας και σε κοντινά, όπως το Τρεβίζο και η Βερόνα. Η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, που έκαναν διακοπές στην Τοσκάνη, έφτασαν στη Βενετία την Τρίτη.

🚨 Paparazzi unleashed in Venice for the whole week!



Ivanka Trump arriving in the lagoon for Keff Bezos’s wedding



In the background, the voices of photographers shouting in incomprehensible Venetian dialect…pic.twitter.com/LMZVmBpVUi