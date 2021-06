Ο Εντ Σίραν ανακοίνωσε ότι θα κάνει μια διαδικτυακή συναυλία στο πλαίσιο του Euro 2020.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Portman Road στις 25 Ιουνίου και θα προβληθεί στο κανάλι του στο TikTok.

Ο Σίραν, ο οποίος θα παρουσιάσει και το νέο του single, ανακοίνωσε τη συναυλία σε ένα βίντεο με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος υποστηρίζει την Ipswich Town FC και μάλιστα είναι και χορηγός της εμφάνισης της ομάδας, ]δήλωσε ανυπόμονος για την εμφάνισή του αυτή.

«Ανυπομονώ να βγω live από το Portman Road. Είναι ένα μέρος που λατρεύω. Ανυπομονώ να παίξω μερικά αγαπημένα (κομμάτια) των θαυμαστών, καθώς και το νέο μου κομμάτι για πρώτη φορά. Θα τα πούμε στις 25 Ιουνίου».

Η συναυλία θα είναι μέρος της εκπομπής UEFA Euro 2020 του TikTok. Η εφαρμογή βίντεο για κινητά είναι επίσημος χορηγός του τουρνουά ποδοσφαίρου.

Δεν θα υπάρχει ζωντανό κοινό και θα είναι δωρεάν η προβολή στις 21:00 τοπική ώρα.

Ο Paul Hourican, επικεφαλής των μουσικών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο TikTok, δήλωσε πως «Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε τον Εντ Σίραν για αυτήν την πολύ ξεχωριστή συναυλία κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων της UEFA.

»Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποπ σταρ της γενιάς του, ένας πραγματικά πρωτοποριακός ερμηνευτής».

📲 Some news from our front of shirt sponsor, Ed Sheeran...



👇 #itfc pic.twitter.com/cIV21lY9x3