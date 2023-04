Ο Έλον Μασκ ζήτησε ισόβια κάθειρξη για όσους αλλάζουν φύλο ανήλικων παιδιών

Ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι οι γονείς και οι γιατροί που πραγματοποιούν επεμβάσεις αλλαγής φύλου σε ανηλίκους θα πρέπει καταδικάζονται με ισόβια κάθειρξη.

Ο Έλον Μασκ απάντησε σε ένα tweet σχετικά με την απαγόρευση στη Φλόριντα των επεμβάσεων αλλαγής φύλου σε ανηλίκους και ζήτησε αυστηρές ποινές για όσους συμμετέχουν στις επεμβάσεις σε παιδιά.

Συγκεκριμένα, θέλει να επιβάλλονται ποινές ισόβιας κάθειρξης.

«Κάθε γονέας ή γιατρός που στειρώνει ένα παιδί πριν αυτό γίνει ενήλικος με τη συγκατάθεσή του θα πρέπει να πάει ισόβια στη φυλακή», έγραψε στο Twitter. Μέχρι νωρίς το πρωί της Παρασκευής, το tweet είχαν δει περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι.

Any parent or doctor who sterilizes a child before they are a consenting adult should go to prison for life