Έλον Μασκ: Είναι αυτό το «υπνοδωμάτιο» του μεγιστάνα; - Η ανάρτηση στο Twitter και η απάντησή του

Στο έξυπνο τρολάρισμα ενός χρήστη του Twitter απάντησε ο δισεκατομμυριούχος, Έλον Μασκ σχετικά με το πού ακριβώς κοιμάται.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός λογαριασμός Gaut στην πλατφόρμα που συνηθίζει να τρολάρει για σειρά θεμάτων, θέλησε να κάνει μια πλάκα αναρτώντας μια φωτογραφία που υποτίθεται είναι το υπνοδωμάτιο του Έλον Μασκ.

Μόνο που η εικόνα κάθε άλλο παρά δωμάτιο μεγιστάνα δείχνει Ο χώρος είναι σχεδόν άδειος με ένα στρώμα στο πάτωμα, κάποια πεταμένα ρούχα, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και μια τσάντα πλάτης.

Η φωτογραφία συνοδεύτηκε από την εξής λεζάντα: «Ο Έλον Μασκ έχει περιουσία 188 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Αυτό είναι το δωμάτιό του».

Η εν λόγω ανάρτηση τράβηξε το ενδιαφέρον του ιδιοκτήτη του Twitter, ο οποίος απάντησε αστιευόμενος: «Δεν είναι τελείως λάθος. Κοιμήθηκα στον καναπέ ενός φίλου την προηγούμενη εβδομάδα».

Not totally wrong. Slept on a friend’s couch last weekend.