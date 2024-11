Ο Έλον Μασκ παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Πάμπλο Εσκομπάρ

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, μέγας χορηγός του Ντόναλντ Τραμπ και πλέον επικεφαλής νέου «υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» των ΗΠΑ, παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Πάμπλο Εσκομπάρ.

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), το οποίο του ανήκει, ο Έλον Μασκ έκανε ακόμα μία αυτοαναφορική ανάρτηση σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. «Πραγματικά πλάνα μου μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ» έγραψε στο Χ, συνοδεία λίγων δευτερολέπτων του Γουάγκνερ Μούρα - ο οποίος υποδύθηκε τον Πάμπλο Εσκομπάρ, στη σειρά Narcos.

Actual footage of me after @realDonaldTrump won pic.twitter.com/PhPJjzaw0J