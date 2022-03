Ο Έλον Μασκ μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου ως το 2024

Ο Έλον Μασκ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Approve.com.

Ο CEO της Tesla και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση του Bloomberg Billionaires Index με καθαρή περιουσία 221 δισ. δολαρίων, ενώ με ετήσια μέση αύξηση 129%, η περιουσία του θα μπορούσε να φτάσει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια το 2024.

Η περιουσία του Έλον Μασκ συνδέεται με τις μετοχές του σε Tesla και SpaceX, τις δύο εταιρείες που διευθύνει.

