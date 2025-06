Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε τεστ ναρκωτικών μετά τις κατηγορίες για χρήση ουσιών

Με μια ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στην πλατφόρμα X, ο Έλον Μασκ φαίνεται να απάντησε δημόσια στις πρόσφατες καταγγελίες για χρήση ναρκωτικών, δημοσιεύοντας αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου που τον εμφανίζουν «καθαρό» από ουσίες όπως η κοκαΐνη, το MDMA και η κεταμίνη.

Το έγγραφο, που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα ελέγχου από την εταιρεία Fastest Labs στο Όστιν του Τέξας, φέρει το όνομα «Elon Musk» και ημερομηνία δειγματοληψίας την 11η Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική εικόνα, όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX συνόδευσε την ανάρτηση με το ειρωνικό σχόλιο «lol», ενώ λίγο αργότερα εξαπέλυσε φραστική επίθεση εναντίον των εφημερίδων New York Times και Wall Street Journal, οι οποίες είχαν δημοσιεύσει τις σχετικές καταγγελίες.

Σε νεότερη ανάρτηση, ο Μασκ χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα «ψέματα με απύθμενο θράσος» και προκάλεσε ευθέως τους δημοσιογράφους που τα υπογράφουν να υποβληθούν και οι ίδιοι σε τεστ ναρκωτικών και να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα. «Δεν θα το κάνουν, γιατί είναι ένοχοι μέχρι το κόκαλο», έγραψε.

Great idea. I hereby challenge the NYT and WSJ to take drug tests and publish the results!



They won’t, because those hypocrites are guilty as sin. https://t.co/Z6kf6sj2mS