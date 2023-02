Ο Bobi είναι ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου

Ένας 30χρονος σκύλος από την Πορτογαλία μπήκε στο Ρεκόρ Γκίνες ως ο γηραιότερος στον κόσμο «εκθρονίζοντας» έναν άλλο που κατείχε το ρεκόρ για πάνω από οκτώ δεκαετίες.

Ο Bobi είναι ένα καθαρόαιμο Rafeiro do Alentejo, μια ράτσα που έχει μέσο προσδόκιμο ζωής 12 έως 14 χρόνια. Ο προηγούμενος γηραιότερος σκύλος ήταν ο Bluey από την Αυστραλία, ο οποίος πέθανε το 1939 σε ηλικία 29 ετών και πέντε μηνών.

Την 1η Φεβρουαρίου, ο Bobi έγινε 30 ετών και 226 ημερών και φαίνεται πως «κρατιέται» αρκετά καλά για την ηλικία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ηλικία έχει επικυρωθεί από τη βάση δεδομένων κατοικίδιων ζώων της πορτογαλικής κυβέρνησης, την οποία διαχειρίζεται η Εθνική Ένωση Κτηνιάτρων, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

