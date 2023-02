«Run, Forest, run»: Έτρεξε την 25.000 χλμ. διαδρομή του «Forrest Gump» -43 πολιτείες σε 422 ημέρες

Μια υπόσχεση στη μητέρα του έμελλε να γίνει η αφορμή ώστε ο Ρομπ Πόουπ να κάνει πράξει κάτι που κανείς δεν είχε σκεφτεί ή τολμήσει μέχρι τώρα. Να τρέξει τη διαδρομή του Forrest Gump.

Αποφάσισε να κάνει τη διαδρομή που είχε κάνει ο Forrest Gump, τρέχοντας 24.000 χιλιόμετρα. «Υπήρχαν μόνο μερικές εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν τρέξει σε όλη την Αμερική, αλλά κανείς δεν είχε κάνει τη διαδρομή του Forrest Gump», είπε.

Στα τέλη του 2016, ο 44χρονος από το Λίβερπουλ ξεκίνησε την προσπάθειά του να τρέξει τη διάσημη διαδρομή που έκανε ο πρωταγωνιστής της ταινίας και τώρα γράφει την εμπειρία του σε ένα βιβλίο.

Το Becoming Forrest - One Man's Epic Run Across America θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαρτίου.

Στις σελίδες του ο έμπειρος μαραθωνόδρομος περιγράφει το ταξίδι του χάρη στο οποίο πέρασε μέσα από 43 πολιτείες σε 422 ημέρες, καθώς διέσχισε τη χώρα τέσσερις φορές, καλύπτοντας συνολικά 15.621 μίλια (25.139 χλμ) ή τέσσερις φορές το μήκος του Αμαζονίου.

Για το ταξίδι του χρησιμοποίησε 33 ζευγάρια παπούτσια.

Μετά την έναρξη του ταξιδιού του, ο Πόουπ υπέστη ρήξη στον τετρακέφαλο του αριστερού του ποδιού, με αποτέλεσμα να κάνει κατά μέσο όρο 35-40 μίλια την ημέρα. Φτάνοντας προς το Μέμφις του Τενεσί άρχισε να πηγαίνει όλο και πιο αργά.

«Περπατούσα στο Μέμφις», αναφέρει.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο καιρός δεν ήταν πάντα σύμμαχός του, καθώς αντιμετώπισε χιονοθύελλα. Στην Αλαμπάμα, οι θερμοκρασίες ξεπερνούσαν τους 37 βαθμούς Κελσίου, θυμάται. «Άλλαζα το πουκάμισό μου, τέσσερις ή πέντε φορές την ημέρα».

Μετά είδε χιόνι στην Κοιλάδα του Θανάτου. «Αυτό ήταν τρελό» είπε ο Πόουπ. «Είναι το πιο καυτό μέρος του πλανήτη και εκεί έτρεχα με χιόνι».

Στον μαραθώνιο της Βοστώνης, όπου έτρεξε, τον υποδέχθηκαν με επευφημίες: «Run Forest, run» (Τρέξε Φόρεστ, τρέξε). Ο κόσμος που συναντούσε τον υποδεχόταν με καλοσύνη, με την προθυμία τους να τον ενθουσιάζει.

Τον Μάρτιο του 2018, διέκοψε τη διαδρομή του στην Αριζόνα προκειμένου να επιστρέψει στην Αγγλία, όπου η σύντροφός του, Ναντίν, επρόκειτο να γεννήσει την κόρη τους, Μπι.

Όσο βρισκόταν στην πατρίδα του, βρήκε χρόνο να τρέξεις τρεις μαραθωνίους, ανάμεσά τους αυτόν του Λονδίνου, όπου έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τον ταχύτερο μαραθώνιο από άτομο ντυμένο με κοστούμι ταινίας.

Στη συνέχεια, ο Πόουπ επέστρεψε με τζετ στις ΗΠΑ για να ολοκληρώσει το πέμπτο και τελευταίο σκέλος της διαδρομής του, από το Beaufort της Νότιας Καρολίνας στο Monument Valley της Γιούτα, με την αρραβωνιαστικιά και τη μικρή του κόρη να τον επευφημούν. Αυτές ήταν εκεί στο τέλος του ταξιδιού του.

