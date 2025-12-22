Ο Barry Manilow διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα

Ο Barry Manilow αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, σε σημερινή του ανάρτηση.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής αποκάλυψε πιο συγκεκριμένα, ότι ο καρκίνος εντοπίστηκε μετά από ειδική εξέταση στην οποία υπεβλήθη, σε έναν από τους πνεύμονές του. Κατά συνέπεια, ο Barry Manilow ανακοίνωσε, ότι θα αναβάλει τις συναυλίες του τον Ιανουάριο για να υποβληθεί σε θεραπεία.

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, πρόσφατα πέρασα έξι εβδομάδες με βρογχίτιδα, ακολουθούμενη από μια υποτροπή πέντε εβδομάδων. Παρόλο που είχα ξεπεράσει τη βρογχίτιδα και επέστρεψα στη σκηνή του Westgate Las Vegas, ο υπέροχος γιατρός μου ζήτησε να κάνω μια μαγνητική τομογραφία για να βεβαιωθεί ότι όλα ήταν εντάξει», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής πίσω από επιτυχίες των 70s και 80s, όπως τα “Mandy”, “Copacabana (At the Copa)”.

«Η μαγνητική τομογραφία εντόπισε μια καρκινική βλάβη στον αριστερό μου πνεύμονα, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί. Είναι καθαρή τύχη (και χάρη στον εξαιρετικό γιατρό μου) που εντοπίστηκε τόσο νωρίς. Αυτά είναι τα καλά νέα», μοιράστηκε ο Barry Manilow με τους ακολούθους του στο Instagram.

Στην ανακοίνωσή του, ο 82χρονος καλλιτέχνης πρόσθεσε, ότι τώρα που τελείωσαν οι χριστουγεννιάτικες παραστάσεις του, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καρκίνου. «Οι γιατροί δεν πιστεύουν ότι έχει εξαπλωθεί και κάνω εξετάσεις για να επιβεβαιώσω τη διάγνωσή τους», μοιράστηκε. «Οπότε, αυτό είναι. Χωρίς χημειοθεραπεία. Χωρίς ακτινοβολία. Μόνο κοτόσουπα και επαναλήψεις του I Love Lucy».

Ο τραγουδιστής — ο οποίος έχει στο ενεργητικό του τρία νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 — συνέχισε ζητώντας συγγνώμη από τους θαυμαστές του για την αναβολή των προγραμματισμένων για τον Ιανουάριο παραστάσεων του. «Εν τω μεταξύ, μετράω τις ημέρες μέχρι να επιστρέψω στο δεύτερο σπίτι μου στο Westgate Las Vegas για τις συναυλίες του Σαββατοκύριακου του Αγίου Βαλεντίνου στις 12-13-14 Φεβρουαρίου και καθ' όλη τη διάρκεια του 2026», πρόσθεσε. «Κάτι μου λέει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου θα είναι ένα μεγάλο πάρτι!», κατέληξε η ανάρτηση του Barry Manilow.