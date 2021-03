Ο Άλεκ Μπάλντουιν απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Twitter, λέγοντας πως η πλατφόρμα είναι γεμάτη «μαλ****».

Ο 62χρονος ηθοποιός πήρε την απόφαση μετά ην κατακραυγή στο Twitter επειδή σχολίασε την αμερικάνικη προφορά της Τζίλιαν Άντερσον όταν αποδέχθηκε μια Χρυσή Σφαίρα την Κυριακή.

Συγκεκριμένα έγραψε πως το Twitter εκεί που πηγαίνουν «όλοι οι μαλ**** στις ΗΠΑ και εκτός τα προχωρημένα πτυχία του στη μαλ***».

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να κάνεις λίγη ειρωνεία πλέον στις ΗΠΑ επειδή οι ΗΠΑ είναι ένα τόσο τσιτωμένο μέρος».

Σχολιάζοντας την αλλαγή προφοράς της Άντερσον, ο Μπάλντουιν έγραψε σε tweet, «Αλλαγή προφοράς; Ακούγεται συναρπαστικό».

Congratulations to @GillianA for winning the award for Best Performance by an Actress in a Television Supporting Role at the #GoldenGlobes!pic.twitter.com/rIylJebR13 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Η σύζυγος του ηθοποιού, Χιλάρια, πρόσφατα ξεσήκωσε έντονη αντιπαράθεση με την ισπανική προσφορά της κάνοντας τον κόσμο να πιστεύει ότι μεγάλωσε στη χώρα, ενώ στην πραγματικότητα, μεγάλωσε στη Βοστόνη.

«Η διαφορά είναι πως η Τζίλιαν έζησε στο Λονδίνο στην παιδική της ηλικία και ζει εκεί οπότε αναπτύχθηκε προφορά. Ποτέ δεν αρνήθηκε στον αμερικανισμό της. Μεγάλος φαν σου, αλλά είναι φρικτό ψέμα», απάντησε κάποιος χρήστης στο μήνυμα στο Μπάλντουιν.

The difference is Gillian lived in London during her childhood and lives there so an accent developed. She’s never denied her Americanism.

Big fan of yours, but this is an awful take. — Andrea Marie (@DaniPayson) March 3, 2021

Κάποιος άλλος έγραψε: «Μόνο που η Άντερσον όντως μεγάλωσε στο Λονδίνο, Γεννήθηκε στις ΗΠΑ και μεγάλωσε στο Λονδίνο».

Except Anderson was really raised in London. Born in the US and raised in PR and London. — You say tomato, I say tomato. (@gracemartin0909) March 3, 2021

Ο Άλεκ Μπάλντουιν, σε ένα διάρκειας σχεδόν 10 λεπτών βίντεο που γύρισε ενώ επέστρεφε οδηγώντας σπίτι του από τη δουλειά, είπε ότι το συγκεκριμένο tweet δεν ήταν σε καμία περίπτωση προσβολή απέναντι στην Άντερσον.

«Όταν έκανα αυτό το σχόλιο για ανθρώπους που αλλάζουν κουλτούρες, σε καμία περίπτωση δεν προοριζόταν ως προσβολή απέναντι σε κάποιον που θαυμάζω», είπε, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομα της ηθοποιού.

Με πληροφορίες από Page Six