Εκρήξεις στον Λίβανο: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών από τη δολιοφθορά στους βομβητές

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 2.800 έχουν τραυματιστεί από τις πρόσφατες εκρήξεις σε βομβητές στον Λίβανο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας, Φιράς αλ-Άμπιαντ.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα οκτάχρονο κορίτσι από την κοιλάδα Μπεκάα. Περισσότεροι από 200 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν τραύματα στο πρόσωπο, τα χέρια, τα χέρια και την κοιλιακή χώρα.

Οι εκρήξεις συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα, στόχευσαν τις συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ και προκάλεσαν σοβαρό ψυχολογικό πλήγμα στην οργάνωση. Ο εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ, χαρακτήρισε τις εκρήξεις "ειδεχθές έγκλημα και παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου." Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των "μαρτύρων" της Ισλαμικής Αντίστασης και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

Absolute scenes of chaos in Southern Beirut as hundreds of pagers belonging to members of Hezbollah explode. This is just one location. Hospital videos show Hezbollah members with various injuries from fingers blown off, hands blown off, and significant eye injuries. pic.twitter.com/U6pKB2Xne4

Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου, Ζιάντ Μακάρι, καταδίκασε το γεγονός ως "ισραηλινή εγκληματική επίθεση", τονίζοντας ότι αποτελεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου. "Η κύρια προτεραιότητα του Λιβάνου είναι να τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις που στοχεύουν τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης των πολιτών μας," δήλωσε από τη Βηρυτό, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει τις "επιθετικές ενέργειες" και να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

BREAKING via Reuters



Hundreds of members of Hezbollah were seriously wounded on Tuesday when the pagers they use to communicate exploded.



Here is one video of one of the pager explosions. pic.twitter.com/UDepHvkkEe