Λίγα πράγματα στη ζωή προσφέρουν τέτοια ευδαιμονία όπως η αίσθηση μέσα στο νερό, κάτω από τον ήλιο, με ανεμπόδιστη θέα στον γαλάζιο ορίζοντα. Την απόλαυση αυτή το Ντουμπάι μπορεί να την προσφέρει πλέον και σε ύψος... 300 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.



Χαρακτηρίστηκε τον περασμένο Μάρτιο ως η πισίνα υπερχείλισης (ή infinity pool) με το μεγαλύτερο υψόμετρο. Βρίσκεται στην ταράτσα του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου Address Beach Resort και προσφέρει στους επίδοξους μύστες της ένα σημείο για μπάνιο και ηλιοθεραπεία σε ύψος 293.906 μέτρων!

Σχεδόν σαν να κολυμπάει κανείς στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ, με ανεμπόδιστη θέα όμως στον ορίζοντα του Περσικού Κόλπου, τα τεχνητά νησιά και τους επιβλητικούς ουρανοξύστες του Ντουμπάι.



