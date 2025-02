Ντόναλντ Τραμπ: Κατονομάζεται επτά φορές στα αρχεία πτήσεων του Τζέφρι Έπσταϊν

Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται στον κατάλογο των ατόμων που πέταξαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν στα ιδιωτικά αεροσκάφη του, όπως αποκάλυψε η Γενική Εισαγγελέας που διόρισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, το οποίο εξέτασε τα αρχεία καταγραφής επιβατών κάθε πτήσης, το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται συνολικά επτά φορές.

Για πρώτη φορά αναφέρεται στη σελίδα 24 του πρώτου ημερολογίου πτήσης, με ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 1993. Αναφέρεται επίσης δύο φορές στη σελίδα 27, μαζί με την τότε σύζυγό του Μάρλα Μέιπλς, την κόρη τους, Τίφανι Τραμπ, και μια νταντά στις 15 Μαΐου 1994. Σε καθεμία από αυτές τις ημερομηνίες, ο «JE» (τα αρχικά του Τζέφρι Έπσταϊν στα αγγλικά) αναφερόταν στις ίδιες πτήσεις με τον Τραμπ. Ένας άλλος επιβάτης στην πτήση του 1993 κατονομάζεται ως GM, μια πιθανή αναφορά στη συνεργό του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ (Ghislaine Maxwell).

