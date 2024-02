Η εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου στο σκάνδαλο Έπσταϊν ταινία στο Netflix

Μια νέα ταινία έρχεται στο Netflix με θέμα και πάλι τη βρετανική βασιλική οικογένεια, αφού το Crown έδειξε ότι οι τηλεθεατές σε όλο τον πλανήτη αδημονούν για όσα συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες στον οίκο της βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτή τη φορά το Netflix καταπιάνεται με τον πρίγκιπα Άντριου, το απολωλός πρόβατο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που κατακρημνίστηκε μετά τις αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον παιδόφιλο και προαγωγό τον Τζέφρι Επστάιν.

Η νέα ταινία του Netflix βασίζεται στην συνέντευξη που έδωσε ο Βρετανός γαλαζοαίματος πρίγκιπας Άντριου τον Νοέμβριο του 2019 στην Έμιλι Μέιτλις και στην εκπομπή του BBC με τίτλο Newsnight. Στη συνέντευξη αυτή ο πρίγκιπας Άντριου μίλησε για την σχέση του με τον Τζέφρι Επσταϊν, καταδικασμένο για πληθώρα σεξουαλικών αδικημάτων ενώ επίσης μίλησε για τις κατηγορίες εναντίον του που είχε εξαπολύσει η Βιρτζίνια Τζιούφρι.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο με τίτλο «Scoops: Behind the Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews» που έγραψε η Σαμ Μακάλιστερ η οποία ήταν και το πρόσωπο που κατόρθωσε να εξασφαλίσει την συνέντευξη στην εκπομπή του BBC. Πρωταγωνιστρία της νέας ταινίας είναι η Τζίλιαν Άντερσον και ο Ρούφους Σιούελ.

Η Τζίλιαν Άντερσον στο ρόλο της δημοσιογράφου Έμιλι Μέιτλις που απογύμνωσε τον Άντριου

Στο πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, φαίνεται η προετοιμασία της ηθοποιού Τζίλιαν Άντερσον που υποδύεται την Έμιλι Μέιτλις και την άφιξη του Δούκα του Γιορκ. Σημειώνεται ότι ο πρίγκιπας Άντριου μετά από αυτή τη συνέντευξη παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. «Για να εξασφαλίσεις μια τόσο μεγάλη συνέντευξη, πρέπει να είσαι τολμηρός» αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή του Netflix.

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας είναι ο βραβευμένος με BAFTA ηθοποιός Φίλιπ Μαρτίν ενώ το καστ συμπληρώνεται από τους Ρόμολα Γκαράι, Κίλεϊ Χόους, και Αοίφ Χιντς. Την πριγκίπισσα Βεατρίκη που συνόδευσε τον πατέρα της στη συνέντευξη υποδύεται η Τσάριτι Γουέικφιλντ.

«Είναι μια ταινία για την εξουσία, τα προνόμια, και για το πώς -είτε σε λαμπερά παλάτια είτε σε τηλεοπτικά στούντιο τελευταίας τεχνολογίας- κρίνουμε τι είναι αλήθεια» ανέφερε σε δήλωσή του ο Φίλιπ Μαρτίν.

Η πρεμιέρα της ταινίας Scoop αναμένεται να γίνει στις 5 Απριλίου.