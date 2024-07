Ντόναλντ Τραμπ: Φίλησε τη στολή του πυροσβέστη που σκοτώθηκε κατά την απόπειρα της δολοφονίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχτηκε το χρίσμα του κόμματός του στο χθεσινό συνέδριο στο Μιλγουόκι, προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πυροσβέστη Κόρεϊ Κομπερατόρε που έχασε τη ζωή του όταν ένοπλος αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει στην Πενσιλβάνια το Σάββατο. Μάλιστα, στη σκηνή βρέθηκε και η στολή του πυροσβέστη, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ φίλησε. Ο 50χρονος Κομπερατόρε ήταν θεατής στη συγκέντρωση του Τραμπ με μέλη της οικογένειάς του το Σάββατο, όταν ένας 20χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ από την οροφή ενός κτιρίου μερικές εκατοντάδες πόδια μακριά από τη σκηνή όπου μιλούσε ο Τραμπ. Ο Κυβερνήτης της Πενσυλβανίας, Τζος Σαπίρο, δήλωσε προηγουμένως στους δημοσιογράφους ότι ο Κομπερατόρε «πήδηξε πάνω στην οικογένειά του για να τους προστατεύσει», αποκαλώντας τον «ήρωα», λέξεις που επανέλαβε και ο Τραμπ.

«Ήταν απίστευτος, ήταν ένας πολύ σεβαστός πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής», είπε ο Τραμπ. «Έχασε τη ζωή του αλτρουιστικά, ενεργώντας ως ανθρώπινη ασπίδα για να τους προστατεύσει από τις σφαίρες. Πήδηξε ακριβώς πάνω τους και χτυπήθηκε. Τι σπουδαίος άνθρωπος ήταν».

«Παρά την ειδεχθή επίθεση αυτή, είμαστε απόψε ενωμένοι και πιο αποφασισμένοι από ποτέ», δήλωσε ο ίδιος.

Ακόμη, δεν παρέλειψε να αναφερθεί λεπτομερώς στην απόπειρα δολοφονίας του. Μόλις άκουσε τα πυρά, «κατάλαβα αμέσως πως ήταν κάτι πολύ σοβαρό, πως δεχόμασταν επίθεση», αφηγήθηκε, στην πρώτη του δημόσια ομιλία μετά την απόπειρα, ακόμη φορώντας επίδεσμο στο δεξί του αυτί.

BREAKING: Donald Trump accepts the GOP nomination and delivers speech at the RNC convention and recounts the events that nearly took his life.



The firefighter, Corey Comperatore, who lost his life on that day was represented on stage as his gear was put out on stage. pic.twitter.com/CtzoKP8nx0