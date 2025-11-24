Ντόναλντ Τραμπ: Ετοιμάζει ταξίδι στην Κίνα, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας Xinhua.

Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να «διατηρήσουν τη δυναμική στις σχέσεις τους» μετά τη συνάντησή τους τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα και «υπογράμμισε ότι η επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα αποτελεί σημαντικό μέρος της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης», σύμφωνα με το Xinhua.

H Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν και δεν έχει απορρίψει την επιλογή μιας ένοπλης εισβολής στη νήσο, στην οποία ασκεί σθεναρή στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική πίεση.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πολέμησαν κάποτε η μία στο πλευρό της άλλης εναντίον του φασισμού και του μιλιταρισμού και θα έπρεπε τώρα να εργαστούν από κοινού για να διασφαλίσουν τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», είπε ο Σι, σύμφωνα με το Xinhua.

Οι Τραμπ και Σι συναντήθηκαν για πρώτη φορά, από το 2019, τον περασμένο Οκτώβριο, στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, με τις συνομιλίες τους να πραγματοποιούνται με φόντο τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Η μάχη μεταξύ των δύο μεγάλων παγκόσμιων οικονομιών, που περιλαμβάνει τα πάντα, από τις σπάνιες γαίες έως τη σόγια και τους τελωνειακούς δασμούς συντάραξε τις αγορές και διατάραξε τους διαύλους εφοδιασμού για μήνες.

«Τα γεγονότα δείχνουν ξανά ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση πληγώνει και τις δύο», είπε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομόλογό του.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Σι Τζινπίνγκ να επαναλαμβάνει ότι η Κίνα στηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρήνη, απευθύνοντας έκκληση σε όλες τις πλευρές να περιορίσουν τις διαφορές τους.

Ντόναλντ Τραμπ: «Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ