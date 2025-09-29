ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ για επίσημη αντίθεση στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, καθώς η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχό της και να αποδυναμώσει την αμερικανική δέσμευση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Μετά από ένα έτος υψηλού επιπέδου επαφών με τη διοίκηση Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ κυνηγά τώρα το απόλυτο του στόχο, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα: μια αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ που η Πεκίνο ελπίζει ότι θα απομονώσει την Ταϊβάν.

Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δείχνει ενδιαφέρον για οικονομική συμφωνία με την Κίνα μέσα στο επόμενο έτος, οι πηγές λένε ότι ο Κινέζος ηγέτης σχεδιάζει να πιέσει τον Αμερικανό ομόλογό του να δηλώσει επίσημα ότι οι ΗΠΑ «αντιτίθενται» στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Από την άνοδό του στην εξουσία στα τέλη του 2012, ο Σι έχει θέσει την ένταξη της Ταϊβάν υπό τον έλεγχο της Πεκίνο ως βασική αρχή του οράματός του για την «Κινεζική Αναγέννηση». Τώρα, στην πρωτοφανή τρίτη θητεία του, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η «επανένωση» είναι αναπόφευκτη και δεν μπορεί να σταματήσει από εξωτερικές δυνάμεις – αναφερόμενος στη στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς την Ταϊπέι.

Ο Σι πλέον δεν είναι ικανοποιημένος με τη στάση των ΗΠΑ επί εποχής Μπάιντεν, ότι δηλαδή οι ΗΠΑ «δεν υποστηρίζουν» την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, δήλωσαν οι πηγές. Η φράση αυτή καθησύχαζε την Πεκίνο αλλά δεν άλλαζε την στρατηγικά ασαφή πολιτική «Μια Κίνα», η οποία αναγνωρίζει την αξίωση της Πεκίνο επί της Ταϊβάν χωρίς να την επικυρώνει.

Για τον Σι, η διαφορά μεταξύ του να μην υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν και του να αντιτίθεται ρητά σε αυτήν δεν είναι απλώς θέμα λέξεων. Θα σήμαινε στροφή της αμερικανικής πολιτικής από ουδέτερη θέση σε στάση που ενεργά ευθυγραμμίζεται με την Πεκίνο κατά της κυριαρχίας της Ταϊβάν – μια αλλαγή που θα ενίσχυε περαιτέρω τον έλεγχο του Σι στο εσωτερικό.

Η διοίκηση Τραμπ δεν κληρονόμησε τη γλώσσα της εποχής Μπάιντεν για τη μη υποστήριξη της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Αντίθετα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Έχουμε δηλώσει εδώ και καιρό ότι αντιτασσόμαστε σε οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του status quo από οποιαδήποτε πλευρά. Η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Στενωπό της Ταϊβάν.»

Ο Σι πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει αλλαγή θέσης από τον Τραμπ, που η Πεκίνο θεωρεί πρόθυμο να εξασφαλίσει οικονομική συμφωνία, σύμφωνα με τις πηγές. Σε συνομιλίες με Αμερικανούς ομολόγους, Κινέζοι σύμβουλοι πολιτικής εκτός κυβέρνησης έχουν ήδη υπογραμμίσει την ανάγκη οι ΗΠΑ να ανακοινώσουν επισήμως την αντίθεσή τους στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

«Η δημιουργία χάσματος μεταξύ Ουάσινγκτον και Ταϊπέι είναι το άγιο δισκοπότηρο του προβλήματος της Ταϊβάν για την Πεκίνο», δήλωσε ο Evan Medeiros, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Ομπάμα και καθηγητής στο Georgetown University. «Θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της Ταϊβάν και θα αυξήσει την επιρροή της Πεκίνο στην Ταϊπέι».

Ο Σι πιθανότατα βλέπει την επερχόμενη περίοδο αλληλεπιδράσεων με τον Τραμπ ως την καλύτερη ευκαιρία να απομακρύνει την Ουάσινγκτον από την Ταϊπέι, πρόσθεσε ο Medeiros.

Ο εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στις ΗΠΑ, Liu Pengyu, δήλωσε: «Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε μορφή επίσημων ανταλλαγών ή στρατιωτικών δεσμών» μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν.

Μια πρόσφατη συμφωνία για την πώληση της εφαρμογής TikTok σε Αμερικανούς επενδυτές, διαμεσολαβημένη από Τραμπ και Σι, άνοιξε τον δρόμο για υψηλού επιπέδου συνομιλίες. Οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να συναντηθούν στη Σύνοδο Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα, με πιθανές επακόλουθες επισκέψεις του Τραμπ στο Πεκίνο το 2026 και του Σι στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Οι συναντήσεις παραμένουν προσωρινές, καθώς το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα εξαρτάται από τη συνεργασία της Πεκίνο σε θέματα εμπορίου και περιορισμού φαιντανύλης.

Την ίδια στιγμή, η σχέση των ΗΠΑ με την Ταϊβάν φαίνεται να γίνεται πιο αβέβαιη.

Ο Τραμπ, σε αντίθεση με τον Μπάιντεν, έχει αποφύγει να δηλώσει ξεκάθαρα αν οι ΗΠΑ θα επέμβουν στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής εισβολής, υποστηρίζοντας ότι δημόσια σχόλια θα αδυνάτιζαν τη διαπραγματευτική του θέση. Σε συνέντευξη τον Αύγουστο στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι ο Σι του υποσχέθηκε πως η Κίνα δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν όσο εκείνος είναι πρόεδρος.

Πρόσφατα, η διοίκηση Τραμπ καθυστέρησε ορισμένη στρατιωτική βοήθεια και απέρριψε το αίτημα της προεδρίας της Ταϊβάν, Lai Ching-te, για στάση στις ΗΠΑ – πράξη που οδήγησε στην ακύρωση του ταξιδιού του στην Λατινική Αμερική. Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν ερωτήματα για το αν οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα έναντι της υποστήριξης της Ταϊβάν.

Η διοίκηση επικεντρώνεται στην αποτροπή της Κίνας από στρατιωτικές ενέργειες κατά της Ταϊβάν και στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ταϊβάν μέσω drones και πυρομαχικών. Η απόφαση να αρνηθεί η στάση των ΗΠΑ ήταν επίσης για να αποφευχθεί η εμπλοκή στις εσωτερικές πολιτικές της Ταϊβάν.

Η αποκήρυξη της αφήγησης της Κίνας για ανεξαρτησία της Ταϊβάν θεωρείται κρίσιμη για την αποτροπή, καθώς αποτρέπει την Κίνα από το να χρησιμοποιήσει πρόσχημα για σύγκρουση παρόμοια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η πολιτική «Μια Κίνα» των ΗΠΑ παραμένει ίδια όπως στην πρώτη θητεία του Τραμπ, αυξάνοντας την εμπλοκή και τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν.

Ο Ivan Kanapathy, υψηλόβαθμος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας, προτείνει ουδέτερη στάση για να ενισχυθεί η αποτροπή κατά της Κίνας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντίδρασης σε οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του status quo.

Παρά ταύτα, ο Σι αναμένεται να χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία με τον Τραμπ για να εξασφαλίσει σταθερή αμερικανική αντίθεση στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Όπως λέει η Yun Sun, διευθύντρια του προγράμματος Κίνας στο Stimson Center: «Καμία αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ για την Ταϊβάν δεν θα γίνει εν μια νυκτί. Η Κίνα θα πιέσει επίμονα, υπονομεύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της Ταϊβάν στις ΗΠΑ.»

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Διεθνή / Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκινά εκτεταμένη εκκαθάριση στον κινεζικό στρατό για να αντιμετωπίσει διαφθορά και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, στο πλαίσιο των στρατιωτικών φιλοδοξιών του για την Ταϊβάν
LIFO NEWSROOM
Η Κίνα και η Κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι Εσωτερικές Διαιρέσεις Ενισχύουν την Επιρροή του Πεκίνου

Διεθνή / Η Κίνα και η κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι εσωτερικές διαιρέσεις ενισχύουν την επιρροή του Πεκίνου

Η Ταϊβάν αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από την Κίνα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με το πολιτικό σκηνικό να διχάζεται και κινδύνους υπονόμευσης της δημοκρατίας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Διεθνή / Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διαφαίνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, στη βάση σχεδίου 21 σημείων που παρουσίασε σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
LIFO NEWSROOM
Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της δολοφονίας στην εκκλησία Μορμόνων

Διεθνή / Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στην εκκλησία Μορμόνων

Ο φερόμενος ως δράστης που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, προτού βάλει φωτιά στην εκκλησία, έχει ταυτοποιηθεί ως ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ που υπηρέτησε στο Ιράκ
LIFO NEWSROOM
Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Διεθνή / Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Αν το Κογκρέσο αποτύχει να εγκρίνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται για ένα shutdown που θα αντικατοπτρίζει την καθαρότερη και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του οράματος του προέδρου Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο

Διεθνή / Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου σήμερα στον Λευκό Οίκο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντά τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με φόντο τον πιο μακροχρόνιο πόλεμο στην ιστορία του Ισραήλ - Από προσεκτικός ηγέτης μετατράπηκε σε «τζογαδόρο» της Μέσης Ανατολής – αλλά η Ιστορία και οι σύμμαχοί του ίσως τον προδώσουν
LIFO NEWSROOM
La Luz del Mundo: Σκάνδαλο για την εκκλησία με τους 5 εκατ. πιστούς - Βιασμοί παιδιών και trafficking

Διεθνή / La Luz del Mundo: Σκάνδαλο για την εκκλησία με τους 5 εκατ. πιστούς - Βιασμοί παιδιών και trafficking

Η εκκλησία La Luz del Mundo, με 5 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως, συγκλονίζεται από κατηγορίες για συστηματική κακοποίηση ανηλίκων - Ο ηγέτης Ναασόν Χοακίν Γκαρσία και η μητέρα του Εύα αντιμετωπίζουν ισόβια ποινή για sex trafficking και εγκλήματα φρίκης
LIFO NEWSROOM
«Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα»: Τραμπ — Νετανιάχου σε τετ α τετ που μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της Γάζας

Διεθνή / «Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα»: Τραμπ - Νετανιάχου σε τετ α τετ που ίσως αλλάξει τη μοίρα της Γάζας

Στην προκλητική ομιλία του στον ΟΗΕ την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δεν αναφέρθηκε στο σχέδιο των 21 σημείων και επέμεινε ότι το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει το έργο» έναντι της Χαμάς
LIFO NEWSROOM
 
 