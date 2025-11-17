ΔΙΕΘΝΗ
Σαναέ Τακαΐτσι: Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά την κλιμάκωση με την Κίνα και το «κοιμάμαι μόνο δύο ώρες»

Η Σαναέ Τακαΐτσι είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
0

Ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιαπωνία συνεχίζει να είναι η πρωθυπουργός της χώρας, Σαναέ Τακαΐτσι.

Αυτό δείχνουν δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα, παρά την πρόσφατη επιδείνωση των σχέσεων με την Κίνα και τις οικονομικές δυσκολίες στο αρχιπέλαγος.

Η κυβέρνησή της συγκεντρώνει ποσοστό στήριξης 69%, με μόνο το 17% των ερωτηθέντων να μην την εγκρίνει, σύμφωνα με δημοσκόπηση που έγινε το σαββατοκύριακο για την εφημερίδα Asahi.

Άλλη δημοσκόπηση, που δημοσιεύθηκε χθες από το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, αποτυπώνει αντίστοιχη τάση, με το 69,9% των ερωτηθέντων να έχει θετική άποψη και το 16,5% αρνητική.

Σαναέ Τακαΐτσι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Η Τακαΐτσι, 64 ετών, έγινε στις 21 Οκτωβρίου η πρώτη γυναίκα που ανέρχεται στην πρωθυπουργία της Ιαπωνίας, διαδεχόμενη τον μετριοπαθή πολιτικό της αντίπαλο Σιγκέρου Ισίμπα, που αποδυναμώθηκε ύστερα από μια σειρά από εκλογικές ήττες.

Η πρωθυπουργός, που δηλώνει ότι κοιμάται μόνο δύο με τέσσερις ώρες την νύχτα, προκάλεσε πρόσφατα σοκ σε μέρος της κοινής γνώμης καθώς προγραμμάτισε σύσκεψη με συνεργάτες της στις 3 τα ξημερώματα για να προετοιμαστεί για συνεδρίαση στο κοινοβούλιο.

Η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής είναι ευαίσθητο ζήτημα στη χώρα, όπου πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πολύ έντονο στρες. Οι Ιάπωνες έχουν συγκεκριμένη λέξη για να περιγράφουν τον θάνατο που είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής εργασίας: «καρόσι».

Η έναρξη της θητείας της Τακαΐτσι σηματοδοτήθηκε από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ιαπωνία και δύο περιφερειακές συνόδους κορυφής- η μία στη Μαλαισία, η άλλη στην Νότια Κορέα- συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Τα σχόλιά της για την Ταϊβάν στο Κοινοβούλιο, στις 7 Νοεμβρίου, πυροδότησαν διπλωματική διένεξη, με το Πεκίνο να ζητά ανάκληση των δηλώσεών της και να συμβουλεύει τους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία.

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία, που συνέβαλε στην πτώση των προκατόχων της Τακαΐτσι, παραμένει υψηλός (2,9% τον Σεπτέμβριο), και η ιαπωνική οικονομία σημείωσε μικρή συρρίκνωση το τρίτο τρίμηνο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Η κυβέρνηση της Τακαΐτσι ετοιμάζει σχέδιο ανάκαμψης ύψους άνω των 17.000 δισ. γεν (94,7 δισ. ευρώ) που θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με εγχώρια μέσα ενημέρωσης.

