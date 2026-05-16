Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε την «εξόντωση» του υπαρχηγού του ISIS

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως ο Abu-Bilal al-Minuki, που χαρακτηρίζεται ως ο δεύτερος στην ιεραρχία του ISIS παγκοσμίως, σκοτώθηκε έπειτα από κοινή στρατιωτική επιχείρηση αμερικανικών και νιγηριανών δυνάμεων στην Αφρική.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση και βασίστηκε σε πληροφορίες αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Απόψε, μετά από δική μου εντολή, γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια εξαιρετικά περίπλοκη αποστολή για να εξοντώσουν τον πιο ενεργό τρομοκράτη στον κόσμο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Abu-Bilal al-Minuki πίστευε ότι μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, χωρίς να γνωρίζει ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις του μέσω πληροφοριοδοτών και δορυφορικών επιχειρήσεων.

US and Nigerian forces killed an ISIS leader who was hiding in Africa, President Donald Trump said, adding that his death has “greatly diminished” the group’s global operations https://t.co/du1Whd4lLP — Bloomberg (@business) May 16, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Ποιος ήταν ο Abu-Bilal al-Minuki

Ο Abu-Bilal al-Minuki θεωρούνταν μία από τις σημαντικότερες μορφές του Ισλαμικού Κράτους, μετά την αποδυνάμωση της οργάνωσης στη Μέση Ανατολή.

Αν και οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πλήρες βιογραφικό του, δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας τον συνέδεαν τα τελευταία χρόνια με την αναδιοργάνωση του ISIS στη Δυτική Αφρική και ειδικά στη Νιγηρία, το Νίγηρα και το Τσαντ.

Πληροφορίες από αναλυτές αντιτρομοκρατίας αναφέρουν ότι είχε αναλάβει τον συντονισμό επιχειρήσεων του ISIS στην περιοχή του Σαχέλ, όπου τζιχαντιστικές οργανώσεις έχουν εκμεταλλευτεί την πολιτική αστάθεια και τα στρατιωτικά πραξικοπήματα των τελευταίων ετών.

Ο al-Minuki φέρεται επίσης να είχε στενούς δεσμούς με την ISWAP, δηλαδή το Islamic State West Africa Province, τη θυγατρική του ISIS στη Δυτική Αφρική, η οποία προέκυψε μετά τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ.

Αμερικανικές υπηρεσίες θεωρούσαν ότι είχε ρόλο-κλειδί στη στρατολόγηση νέων μελών, στη διακίνηση όπλων και στη χρηματοδότηση επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών στόχων στην περιοχή.

“Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS…” -… pic.twitter.com/KF8MYet9CB — The White House (@WhiteHouse) May 16, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Η Αφρική έχει εξελιχθεί σε νέο πεδίο δράσης του ISIS

Τα τελευταία χρόνια, μετά την κατάρρευση του «χαλιφάτου» σε Συρία και Ιράκ, πολλές οργανώσεις που συνδέονται με το ISIS μετακινήθηκαν προς αφρικανικές χώρες με αδύναμες κρατικές δομές.

Η περιοχή του Σαχέλ θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο επικίνδυνα κέντρα δράσης τζιχαντιστών παγκοσμίως, με επιθέσεις να καταγράφονται συχνά σε Νιγηρία, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της στην Αφρική για να αποτρέψει την επανεμφάνιση ισχυρών τρομοκρατικών δικτύων.

Με πληροφορίες από Reuters

