ΗΠΑ και συμμαχικές δυνάμεις σκότωσαν ή συνέλαβαν 25 μέλη του ISIS στη Συρία

Οι επιχειρήσεις ακολουθούν τα αμερικανικά πλήγματα της 19ης Δεκεμβρίου σε δεκάδες στόχους του ISIS στη Συρία

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ: Χ - @CENTCOM
Σχεδόν 25 μέλη του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν στη Συρία από αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Οι επιχειρήσεις έρχονται μετά τα αμερικανικά πλήγματα της 19ης Δεκεμβρίου σε δεκάδες στόχους του ΙΚ στη Συρία. Η Ουάσινγκτον είχε παρουσιάσει τα πλήγματα ως απάντηση στην επίθεση στην Παλμύρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί και ένας διερμηνέας.

Η CENTCOM ανέφερε ότι από τις 20 έως τις 29 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 11 αποστολές σε συνεργασία με εταίρους στη Συρία. Κατά την ίδια ενημέρωση, σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά μέλη της οργάνωσης και οι υπόλοιποι συνελήφθησαν, ενώ καταστράφηκαν τέσσερις αποθήκες οπλισμού.

ΗΠΑ και συμμαχικές δυνάμεις σκότωσαν ή συνέλλαβαν 25 μέλη του ISIS στη Συρία

Οι συριακές αρχές είχαν δηλώσει ότι ο δράστης της επίθεσης στην Παλμύρα ανήκε στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας και ερευνάται ως ύποπτος για ακραίες ισλαμιστικές απόψεις.

THE LIFO TEAM
 
 