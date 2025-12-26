Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα κατά του Ισλαμικού κράτους στη Νιγηρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν ανήμερα των Χριστουγέννων αεροπορικά πλήγματα κατά μαχητών του Ισλαμικού κράτους στη βορειοδυτική Νιγηρία, έπειτα από εβδομάδες καταγγελιών του ότι η οργάνωση στοχοποιεί χριστιανικές κοινότητες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα πλήγματα διατάχθηκαν προσωπικά από τον ίδιο και είχαν στόχο μαχητές του ISIS που δρουν στην περιοχή, κατηγορώντας τους για δολοφονικές επιθέσεις κατά αμάχων, κυρίως χριστιανών στη Νιγηρία.

Η Αφρικανική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (AFRICOM) επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία Σοκότο, σε συντονισμό με τις νιγηριανές αρχές. Το Πεντάγωνο έκανε λόγο για συνεργασία και υποστήριξη από την κυβέρνηση της Νιγηρίας, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατιωτικής και πληροφοριακής συνεργασίας των δύο χωρών.

This is the video as reported by @FoxNews .

The US conducted a ground strike in Northwest Nigeria targeting the Islamic Boko Haram terrorists and the ISIS members who have been assaulting and murdering the Christian communities in Northern Nigeria.



Peter Obi is coming. pic.twitter.com/cRAoabqWTP — Dr KALU, OON (@DrKalu_) December 26, 2025

Οι δασώδεις περιοχές του Σοκότο, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα, χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια ως καταφύγια από ένοπλες συμμορίες και μέλη του Ισλαμικού κράτους στο Σαχέλ. Σύμφωνα με αναλυτές, ορισμένες από αυτές τις ομάδες εμφανίστηκαν αρχικά ως τοπικές πολιτοφυλακές, πριν εξελιχθούν σε οργανωμένα τρομοκρατικά δίκτυα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νιγηρίας ανέφερε ότι τα πλήγματα εντάσσονται σε συνεχιζόμενη συνεργασία ασφαλείας με τις ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών και στρατηγικό συντονισμό για την αντιμετώπιση ένοπλων οργανώσεων.

Μάλιστα νωρίτερα μέσα στον μήνα, αμερικανικά αεροσκάφη είχαν πραγματοποιήσει αποστολές επιτήρησης στην περιοχή.



Η Νιγηρία είναι ένα κράτος, με πληθυσμό σχεδόν μοιρασμένο μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Παρότι η βία κατά χριστιανών έχει προκαλέσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, η κυβέρνηση της χώρας απορρίπτει την ερμηνεία της σύγκρουσης αποκλειστικά ως θρησκευτική δίωξη, επισημαίνοντας ότι τα ένοπλα δίκτυα στοχοποιούν πολίτες ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Με πληροφορίες από Guardian