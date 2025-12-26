Νιγηρία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά τζιχαντιστών

Η Νιγηρία άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα πλήγματα κατά τζιχαντιστικών οργανώσεων, μετά τις αμερικανικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν ανήμερα τα Χριστούγεννα στα βόρεια της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιουσούφ Τούγκαρ, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ChannelsTV ότι «πρόκειται για διαδικασία σε εξέλιξη» και ότι η Αμπούτζα συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, καθώς και με άλλες χώρες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Νιγηρία ήταν εκείνη που παρείχε τις πληροφορίες στην Ουάσινγκτον και ανέφερε ότι βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν από την έναρξη των πληγμάτων. «Μιλήσαμε δύο φορές. Συζητήσαμε επί 19 λεπτά πριν από την επίθεση και στη συνέχεια για άλλα πέντε λεπτά αφού ξεκίνησε», είπε.

Από την Ουάσινγκτον, εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας συνεργάστηκε με την κυβέρνηση της Νιγηρίας και ότι τα πλήγματα είχαν εγκριθεί από τη νιγηριανή πλευρά. Ο Τούγκαρ δήλωσε επίσης ότι ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου είχε δώσει το «πράσινο φως».

Παραμένει ασαφές ποιοι ήταν ακριβώς οι στόχοι, σε μια χώρα όπου δραστηριοποιούνται πολλές ένοπλες οργανώσεις. Η τζιχαντιστική δράση εντοπίζεται κυρίως στη βορειοανατολική Νιγηρία, ωστόσο επιδρομές έχουν καταγραφεί και σε βορειοδυτικές περιοχές.

Στην πολιτεία Σόκοτο, που συνορεύει με τον Νίγηρα, κάτοικοι απομονωμένων χωριών δήλωσαν «σοκαρισμένοι» από τα πλήγματα. Κάτοικος της περιοχής Ταμπουβάλ, ο Χαρούνα Κάλαχ, είπε ότι άκουσαν «ισχυρή έκρηξη» και αρχικά υπέθεσαν πως επρόκειτο για επίθεση της Λακουράουα, ένοπλης ομάδας που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος του Σαχέλ. Όπως πρόσθεσε, αργότερα ενημερώθηκαν ότι επρόκειτο για πλήγμα αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κάτι που, όπως είπε, προκάλεσε έκπληξη, καθώς η περιοχή δεν θεωρείται προπύργιο της συγκεκριμένης οργάνωσης.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Η Νιγηρία απορρίπτει ότι γίνονται θρησκευτικές διώξεις στη χώρα

Ο Τούγκαρ δήλωσε ότι η πολιτική της Νιγηρίας κατά της τρομοκρατίας δεν βασίζεται σε θρησκευτικά κριτήρια και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του αν τα θύματα είναι μουσουλμάνοι ή χριστιανοί. Η νιγηριανή κυβέρνηση και ανεξάρτητοι αναλυτές απορρίπτουν επίσης την ερμηνεία περί θρησκευτικών διώξεων, την οποία προβάλλουν εδώ και καιρό κύκλοι της χριστιανικής δεξιάς στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, καθώς και Νιγηριανοί αυτονομιστές με επιρροή στην Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνδέσει δημοσίως τα πλήγματα με την προστασία των χριστιανών στη Νιγηρία, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι είχε προειδοποιήσει «τους τρομοκράτες» να σταματήσουν τη «σφαγή χριστιανών» και ότι «πλήρωσαν». Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα σύντομο βίντεο, στο οποίο φαίνεται εκτόξευση πυραύλου από πολεμικό πλοίο με αμερικανική σημαία.

"Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/AUUmTMABSs — The White House (@WhiteHouse) December 26, 2025

Η AFRICOM, η αμερικανική διοίκηση για την Αφρική, ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν «κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών» και ότι «σκοτώθηκαν πολλοί τρομοκράτες» του Ισλαμικού Κράτους στην πολιτεία Σόκοτο.

Πρόκειται για την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Νιγηρία μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει τον προηγούμενο μήνα ότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή» στη χώρα και είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο ένοπλης δράσης.

Ο αναλυτής Μάλικ Σάμιουελ, από την οργάνωση Good Governance Africa, δήλωσε ότι «ο Τραμπ πιθανότατα δεν θα αποδεχόταν μια άρνηση από τη Νιγηρία», υποστηρίζοντας ότι, υπό διπλωματική πίεση, οι νιγηριανές αρχές επιδιώκουν να δείξουν διάθεση συνεργασίας με την Ουάσινγκτον. Πρόσθεσε, πάντως, ότι στη βορειοδυτική Νιγηρία δράστες και θύματα των επιθέσεων είναι, στην πλειονότητά τους, μουσουλμάνοι.