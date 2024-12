Νότια Κορέα: Η αστυνομία επιβάλλει τον στρατιωτικό νόμο - Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο

Όλες οι πολιτικές δραστηριότητες απαγορεύτηκαν στη Νότια Κορέα μετά την απόφαση του προέδρου Γιουν Σουκ-Γιολ να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης στρατιωτικής ανάγκης».

Της «κατάστασης έκτακτης στρατιωτικής ανάγκης» προηγήθηκε η διαφωνία μεταξύ του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας του Γιουν και του Δημοκρατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νότιας Κορέας για το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού του 2025. Βάσει του στρατιωτικού νόμου, όλα τα μέσα ενημέρωσης θα υπόκεινται σε κυβερνητικό έλεγχο και πέραν των πολιτικών δραστηριοτήτων, όλες οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις, απαγορεύονται αυστηρά. Όλα τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιεύσεις υπόκεινται στον έλεγχο της διοίκησης του στρατιωτικού νόμου.

Μετά την ανακοίνωση του στρατιωτικού νόμου, ο στρατός της Νότιας Κορέας διακήρυξε ότι το κοινοβούλιο και άλλες πολιτικές συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «κοινωνική σύγχυση» θα ανασταλούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, το οποίο αναφέρει ότι όσοι παραβιάζουν τον στρατιωτικό νόμο μπορούν να συλληφθούν χωρίς ένταλμα.

Ο στρατός δήλωσε επίσης ότι οι απεργοί γιατροί της χώρας θα πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους εντός 48 ωρών, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων. Χιλιάδες γιατροί απεργούν εδώ και μήνες για τα σχέδια της κυβέρνησης να διευρύνει τον αριθμό των φοιτητών στις ιατρικές σχολές.

Σύμφωνα με το νόμο της Νότιας Κορέας, οι νομοθέτες δεν μπορούν να συλληφθούν από τη διοίκηση του στρατιωτικού νόμου και η κυβέρνηση πρέπει να άρει τον στρατιωτικό νόμο εάν το ζητήσει η πλειοψηφία της εθνοσυνέλευσης σε ψηφοφορία.

