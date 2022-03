«Νόμιζα ότι ήταν βότκα»: Ρώσος αξιωματούχος πέρασε το αντισηπτικό για ποτό στο τραπέζι των διαπραγμετύσεων

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επέστρεψαν σήμερα αξιωματούχοι της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ενώ η ρωσική εισβολή μαίνεται για 34η ημέρα.

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων πραγματοποιείται στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υποδέχεται τις δύο αντιπροσωπείες. «Η συνέχιση του πολέμου δεν θα ευνοήσει κανέναν. Η ειρήνη θα συνεχίσει να ευνοεί τις δυο χώρες και άλλους. Εσείς, σαν διαπραγματευτές, φέρετε ιστορική ευθύνη για τις αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα», είπε επίσης ο Τούρκος πρόεδρος υποδεχόμενος τους Ουκρανούς και τους Ρώσους διαπραγματευτές.

Οι δύο πλευρές κάθισαν στο τραπέζι και συζητούν εγγυήσεις ασφαλείας και οργάνωση κατάπαυσης του πυρός για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών.

«Νόμιζα ότι ήταν βότκα»

Και ενώ οι διαπραγματευτές βρίσκονταν στο τραπέζι, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, όπως φαίνεται σε βίντεο, επεξεργάζεται και κοιτά με προσοχή ένα μπουκαλάκι με διάφανο υγρό.

«Αντισηπτικό», του εξηγεί ο Ουκρανός David Arakhamia.

«Α, νόμιζα, βότκα», απαντά ο Ρώσος διαπραγματευτής.

