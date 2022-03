Παρών ο Αμπράμοβιτς στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας

Στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, ξεκίνησαν πριν από λίγο οι συνομιλίες μεταξύ ουκρανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας, όπως μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τις αντιπροσωπείες δηλώνοντας ότι και οι δύο πλευρές έχουν «νόμιμες ανησυχίες», ενώ τόνισε ότι «εναπόκειται και στις δύο πλευρές να τερματίσουν αυτή την τραγωδία».

Σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες συμμετέχει και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οι πρώτες που διεξάγονται διά ζώσης εδώ και περισσότερες από δεκαπέντε ημέρες, αναμένεται να είναι δύσκολες και δεν υπάρχουν πολλές προσδοκίες ότι θα έχουν αποτελέσματα.

March 29, 2022, negotiations between Ukraine and russia in Istanbul.

Ukraine will insist on international security guarantees for Ukraine.

Peace in Ukraine is the main goal. #Ukraine #WARINUKRAINE pic.twitter.com/YCNi4Vh5KG