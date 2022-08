New Kids on the Block: Ο Τζόναθαν Νάιτ παντρεύτηκε τον επί χρόνια σύντροφό του

Ο Τζόναθαν Νάιτ, των New Kids on the Block, αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον επί χρόνια συντροφό του, Χάρλεϊ Ροντρίγκεζ.

Ο 53χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε πρόσφατα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο «Entertainment Tonight».

Αρχικά, όταν ρωτήθηκε εάν έχουν παντρευτεί, επειδή αποκάλεσε τον Ροντρίγκεζ σύζυγό του, ο Νάιτ φάνηκε να μην θέλει να απαντήσει. «Μπορεί ναι, μπορεί και όχι», είχε χαμογελώντας, αν και η δημοσιογράφος παρατήρησε ότι φορούσε βέρα.

Τελικά αποκάλυψε ότι το ζευγάρι έχει παντρευτεί. Ο Νάιτ και ο Ροντρίγκεζ έχουν σχέση από το 2008 και αρραβωνιάστηκαν το 2016, σύμφωνα με το People. Οι δυο τους είχαν κανονίσει να παντρευτούν το 2021 και όλα ήταν έτοιμα για τον γάμο, αλλά η πανδημία χάλασε τα σχέδιά τους.

Το ζευγάρι μένει στη Μασαχουσέτη, όπου γυρίζεται η εκπομπή «Farmhouse Fixer», στο πλαίσιο της οποίας ο Νάιτ ανακαινίζει σπίτια σε στιλ αγροικίας. Επίσης, αυτό το καλοκαίρι έκανε περιοδεία στις ΗΠΑ με τους New Kids on the Block, στο πλαίσιο της οποίας μεταξύ άλλων συνεργάστηκαν με τους Salt-n-Pepa, Ρικ Άστλεϊ και En Vogue.

Με πληροφορίες από CNN