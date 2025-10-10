Νετανιάχου: «Ο στρατός θα παραμείνει στη Γάζα μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαμήνυσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τη Λωρίδα της Γάζας έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η εκεχειρία δεν σηματοδοτεί το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα που ακολούθησε την έγκριση της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα, ο Νετανιάχου τόνισε πως «οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς μέχρι να αφοπλιστεί».

«Αν επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο, τέλεια. Αν όχι, θα επιτευχθεί με τον δύσκολο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας την οργάνωση ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να επιστρέψει στον πόλεμο αν χρειαστεί.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η συμφωνία δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί νωρίτερα, καθώς «η Χαμάς δεν συμφώνησε ποτέ να απελευθερώσει όλους τους ομήρους όσο εμείς παραμένουμε βαθιά μέσα στη Λωρίδα». Όπως είπε, η οργάνωση ενέδωσε «μόνο όταν ένιωσε το σπαθί να ακουμπάει στον λαιμό της – κι εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ για τη διαμεσολάβησή τους στη συμφωνία που οδήγησε στην εκεχειρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ επικεντρώνεται πλέον στην επιστροφή όλων των ομήρων «τις επόμενες ημέρες».