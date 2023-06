Νετανιάχου: Κάνει πίσω στη δικαστική μεταρρύθμιση μετά τις αντιδράσεις

Αλλαγή πλεύσης από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη δικαστική μεταρρύθμιση η οποία προχωρά χωρίς ρήτρα υπερψήφισης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα εγκαταλείψει το πιο αμφιλεγόμενο μέρος του σχεδίου του για την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος, το οποίο θα επέτρεπε στο εθνικό νομοθετικό σώμα να ανατρέπει αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανέφερε την Πέμπτη η Wall Street Journal.

Σε συνέντευξή του, ο Νετανιάχου είπε στην εφημερίδα ότι θα αναθεωρήσει επίσης ένα άλλο αμφιλεγόμενο στοιχείο που θα έδινε στον κυβερνητικό συνασπισμό μεγαλύτερη εξουσία να διορίζει δικαστές, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι σίγουρος για το πώς θα μοιάζει η νέα εκδοχή.

«Είναι έξω», δήλωσε ο Νετανιάχου στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι είναι «προσεκτικός με τον παλμό του κοινού και με το τι νομίζω ότι θα περάσει από την έγκριση του κοινού».

Την περασμένη εβδομάδα οι Ισραηλινοί βουλευτές άρχισαν να συζητούν το νομοσχέδιο που θα περιόριζε τις εξουσίες του Ανώτατου Δικαστηρίου, προκαλώντας μια σφοδρή αντίδραση από την αντιπολίτευση. Η δικαστική αναθεώρηση υποκινήθηκε από τον θρησκευτικό-εθνικιστικό συνασπισμό του Νετανιάχου και προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες. Οι προγραμματισμένες αλλαγές προκάλεσαν επίσης ανησυχία στη Δύση για τη δημοκρατία στο Ισραήλ και τρόμαξαν τους επενδυτές. Οι επικριτές μιλούν για προσπάθεια περιορισμού της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων από τον Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει δικές του δικαστικές περιπέτειες για κατηγορίες περί δωροδοκίας, τις οποίες αρνείται.

Τέλος, την Τρίτη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε προσκληθεί στην Κίνα και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ.

