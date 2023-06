Επικοινωνία Μητσοτάκη - Νετανιάχου: Συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα

Επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε σήμερα, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε να τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα, όπως αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης.

Σε αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό του πρωθυπουργού του Ισραήλ στο Twitter επισημαίνεται πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη «σαρωτική εκλογική του νίκη».

Περαιτέρω, υπογραμμίζεται πως οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν τριμερής συνάντηση Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου και τόνισαν ότι θα ασχοληθεί και με τα ενεργειακά, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Επίσης, αναφέρεται πως οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and congratulated him on his sweeping election victory.

The two leaders also agreed to continue tightening bilateral cooperation in various areas including technology and artificial intelligence.

Αμέσως μετά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε άλλη μία ανάρτηση, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, για τη συνάντηση.

«Μόλις είχα μια εξαιρετική συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, συγχαίροντάς τον για την εντυπωσιακή εκλογική του νίκη. Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι σύντομα θα συγκαλέσουμε ηγέτες από Ισραήλ-Ελλάδα-Κύπρο για να αντιμετωπίσουμε κρίσιμα θέματα, κυρίως ενεργειακά. Μπροστά μας είναι μια συναρπαστική περίοδος!» έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Just had a great conversation with Prime Minister @kmitsotakis of Greece, congratulating him on his impressive election win. Thrilled to announce that we'll soon be convening leaders from Israel-Greece-Cyprus to tackle crucial matters, notably energy. Exciting times ahead! 🇮🇱🇬🇷