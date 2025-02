Νετανιάχου: Δεν θα ξεχάσουμε την εικόνα των τριών αδύναμων, σκελετωμένων Ισραηλινών ομήρων

«Το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των τριών αδύναμων, σκελετωμένων Ισραηλινών ομήρων που οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα στη Γάζα και εξαναγκάστηκαν να δώσουν μία στημένη συνέντευξη από τους ενόπλους της Χαμάς, πριν τη σημερινή απελευθέρωσή τους», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα εξωραΐσουμε τις σοκαριστικές εικόνες που είδαμε σήμερα» ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

A hostages-prisoner swap is now under way in Gaza.



Families cheer as they watch Israeli hostages Eli Sharabi, Or Levy and Ohad Ben Ami taken onto a stage by Hamas fighters.https://t.co/7ZMUlVr1JH



