Νεκρός ο ηθοποιός Christian Oliver και οι δύο ανήλικες κόρες του

Σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ο ηθοποιός Christian Oliver και oι δύο κόρες του.

Ο Christian Oliver, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Christian Klepser, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το Speed Racer και το Valkyrie μεταξύ άλλων. Σκοτώθηκε χθες μαζί με τις δύο μικρές κόρες του όταν το μικρό αεροπλάνο τους συνετρίβη στη θάλασσα ανοιχτά ενός νησιού της Καραϊβικής. Ο ιδιοκτήτης και πιλότος του αεροσκάφους, που ταυτοποιήθηκε ως Robert Sachs, έχασε επίσης τη ζωή του στο δυστύχημα. Ο ηθοποιός ήταν 51 ετών.

Σύμφωνα με τις αρχές, το μονοκινητήριο αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο F Mitchell στο Becquia, ένα μικρό νησί στην πλευρά του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών της Καραϊβικής το απόγευμα της Πέμπτης και κατευθύνθηκε προς την κοντινή Αγία Λουκία πριν συντριβεί. Μεταξύ των νεκρών ήταν οι κόρες του, η Madita Klepser, 10 ετών και η 12χρονη Annik Klepser.

Λίγο μετά την απογείωση, το αεροσκάφος βούτηξε στον ωκεανό», ανέφερε η Βασιλική Αστυνομία του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών σε δήλωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. «Αλιείς και δύτες από το αγρόκτημα Paget πήγαν στον τόπο του δυστυχήματος με τις βάρκες τους για να παράσχουν βοήθεια», πρόσθεσε σημειώνοντας πως ανασύρθηκαν και οι τέσσερις σοροί.

Η αιτία της συντριβής παραμένει υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο πιλότος τηλεφώνησε στον πύργο ελέγχου λίγο μετά την απογείωση αναφέροντας ότι αντιμετώπιζε προβλήματα και γύριζε πίσω. Αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία από το αεροπλάνο.

Το βιογραφικό του Christian Oliver

Ο γερμανικής καταγωγής Christian Oliver δούλεψε με τον Steven Soderbergh στο The Good German δίπλα στην Cate Blanchett και τον George Clooney και με τους Brian Singer και Tom Cruise στο Valkyrie and the Wachowskis Speed Racer το 2008.

Πρωταγωνίστησε επίσης ως ντετέκτιβ στη δημοφιλή γερμανική σειρά δράσης Alarm for Cobra 11 (RTL) για δύο χρόνια. Οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις περιλάμβαναν επίσης το Saved By the Bell: The New Class. Η πιο πρόσφατη ταινία του ήταν η τελευταία ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Ο Oliver είχε μόλις ολοκληρώσει την τελευταία του ταινία Forever Hold Your Peace, με συμπρωταγωνιστή τον Bai Ling και σκηνοθεσία του Nick Lyon, γυρίζοντας τις τελευταίες του σκηνές στις 20 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες του deadline