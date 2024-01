Πέθανε η Glynis Johns, η κα. Banks από το «Μαίρη Πόπινς»

Η Glynis Johns, η φεμινίστρια μητέρα Winifred Banks από την εμβληματική ταινία «Μαίρη Πόπινς» του 1964 πέθανε σε ηλικία 100 ετών.

Η συμπρωταγωνίστρια της ταινίας «Μαίρη Πόπινς» με την Τζούλι Άντριους στον ομώνυμο ρόλο, ζούσε στο Δυτικό Χόλιγουντ και πέθανε την Πέμπτη από φυσικά αίτια σε μια εγκατάσταση υποβοηθούμενης διαβίωσης, είπε ο μάνατζέρ της στο The Hollywood Reporter.

Το βιογραφικό της Glynis Johns

Η Glynis Johns ήταν μία πολυτάλαντη ηθοποιός, χορεύτρια, πιανίστρια και τραγουδίστρια. Κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο The Sundowners (1960). Επιπλέον, τραγούδησε αξέχαστα το «Send in the Clowns», το οποίο έγραψε ο Stephen Sondheim μόνο για εκείνη, στη βραβευμένη με Tony ερμηνεία της ως Desiree Armfeldt στην παραγωγή του 1973 του A Little Night Music.

Προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της σε μια αμφιλεγόμενη τότε ταινία για το σεξ, το The Chapman Report (1962). Ένα χρόνο αργότερα, πρωταγωνίστησε στη δική της κωμική σειρά στο CBS, Glynis.

Ο ίδιος ο Walt Disney λάτρεψε την μοναδική περσόνα της Johns στην οθόνη και τη στρατολόγησε για να υποδυθεί την κυρία Banks, η οποία χρειάζεται μια νταντά (τη Τζούλι Άντριους ) για να φροντίσει τα δύο παιδιά της, στην ταινία Μαίρη Πόπινς του 1964. Στην ταινία, ερμηνεύει αξέχαστα το τραγούδι "Sister Suffragette".

Ουαλικής καταγωγής, η Glynis Johns - της οποίας ο πατέρας ήταν ο Mervin Johns (από το A Christmas Carol του 1951) - άφησε το στίγμα της από τις πρώτες της εμφανίσεις: Miranda (1948), Helter Skelter (1949) και Mad About Men (1954).

Έπαιξε επίσης την Maid Jean, την αγάπη του Danny Kaye, στο The Court Jester (1955), με πρωταγωνιστές την Angela Lansbury και τον Basil Rathbone.

Η Glynis Johns γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1923 στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής. Η μητέρα της ήταν η πιανίστα Alys Steele, η οποία τη γέννησε όταν ήταν σε περιοδεία. Αφού συγκέντρωσε περισσότερα από 20 χρυσά μετάλλια για διαγωνισμούς χορού σε όλη την Αγγλία και ένα πτυχίο για να διδάξει μπαλέτο μέχρι την ηλικία των 10, η Glynis Johns έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στην Αγγλία σε ηλικία 13 ετών στο South Riding (1938).

Το 1944, εμφανίστηκε με τον πατέρα της ως κόρη του στο The Halfway House, και δούλεψαν επίσης μαζί στα The Magic Box (1951) και The Sundowners.

Έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ το 1952 στο Gertie. Από το 1988-89, η Glynis Johns υποδυόταν μία ηλικιωμένη που ζούσε σε μια κοινότητα συνταξιούχων στην Αριζόνα στη κωμική σειρά του CBS Coming of Age. Πιο πρόσφατα, ξεχώρισε ως μια λαμπερή γιαγιά στο The Ref (1994) του Denis Leary και είχε παρόμοιους ρόλους στα When You Were Sleeping (1995) και Superstar (1999).

Παντρεμένη τέσσερις φορές, η Glynis Johns απέκτησε έναν γιο, τον αείμνηστο ηθοποιό Gareth Forwood, από τον γάμο της με τον Anthony Forwood. Ο γιος της πέθανε το 2007.

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter

