Πέθανε ο ηθοποιός Ντέιβιντ Σόουλ, γνωστός για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά Starsky & Hutch, του 1975.

Ο Ντέιβιντ Σόουλ πέθανε σε ηλικία 80 ετών και την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Έλεν Σνελ. Όπως έκανε γνωστό, ο Σόουλ πέθανε την Πέμπτη «μετά από μια γενναία μάχη για τη ζωή, στη στοργική αγκαλιά της οικογένειάς του. Μοίρασε πολλά εξαιρετικά δώρα στον κόσμο ως ηθοποιός, τραγουδιστής, αφηγητής, δημιουργικός καλλιτέχνης και αγαπημένος φίλος. Το χαμόγελό του, το γέλιο και το πάθος του για ζωή θα μείνουν στη μνήμη όλων όσων τη ζωή άγγιξε» ανέφερε.

Το βιογραφικό του Ντέιβιντ Σόουλ

Ο γεννημένος στις ΗΠΑ ηθοποιός ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως ντετέκτιβ Kenneth "Hutch" Hutchinson στην κλασική σειρά Starsky & Hutch, για την εξιχνίαση εγκλημάτων. Στα ελληνικά η σειρά κυκλοφόρησε ως «Οι χαμογελαστοί ντετέκτιβς». Πρωταγωνίστησε δίπλα στον Πολ Μάικλ Γκλέιζερ στη σειρά, που προβλήθηκε από το 1975 έως το 1979.

Αυτός και ο Γκλέιζερ επανέλαβαν τους ρόλους τους στο ριμέικ του 2004, με πρωταγωνιστές τον Μπεν Στίλερ ως Starsky και τον Όουεν Γουίλσον ως Hutch. Ο Σόουλ ήταν επίσης γνωστός για τους ρόλους του στα Here Come The Brides, Magnum Force και The Yellow Rose.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής, ο οποίος παντρεύτηκε πέντε φορές, φυλακίστηκε τη δεκαετία του 1980 επειδή επιτέθηκε στην τότε σύζυγό του, Πάτι Καρνέλ Σέρμαν. Πριν γίνει γνωστός ως ηθοποιός, ο Σόουλ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως τραγουδιστής. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική ως έφηβος στο Μεξικό, όπου ο πατέρας του ήταν καθηγητής σε ένα κολέγιο για νέους διπλωμάτες.

Εκεί, έγινε φίλος με μια ομάδα μαθητών που του έδωσαν μια κιθάρα και του δίδαξαν τα τραγούδια του Μεξικού. Μετά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, έγινε γνωστός παίζοντας αυτά τα τραγούδια στη Μινεάπολη. Ωστόσο, μόνο όταν φόρεσε μια μάσκα και έκρυψε το πρόσωπό του, η καριέρα του απογειώθηκε.

Ως "The Covered Man", υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο William Morris και εμφανίστηκε σε talk show, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών εμφανίσεων στην εκπομπή του Merv Griffin. Όταν όμως αποφάσισε να αφήσει τη μάσκα και να αποκαλυφθεί, το κοινό του μειώθηκε και στράφηκε στην υποκριτική.

Αργότερα, μετά την επιτυχία των Starsky & Hutch, επέστρεψε στη μουσική, βγάζοντας τέσσερα άλμπουμ με soft rock μπαλάντες στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Με πληροφορίες του BBC