Νεκρός ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο- «Πολλά θύματα»

Νεκρός είναι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σε λύκειο στην Αϊόβα, απ’ την οποία τουλάχιστον ένας άνθρωπος είναι νεκρός και πολλοί τραυματίες, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Η ένοπλη επίθεση έγινε την πρώτη ημέρα των μαθημάτων μετά τις σχολικές διακοπές, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, μετέδωσε πως υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός. Αντίστοιχα, τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και NBC News υποστήριξαν πως ο δράστης είναι νεκρός, ενώ το NBC μετέδωσε ότι ο ύποπτος αυτοπυροβολήθηκε.

Από την πλευρά της η τοπική αστυνομία υποστήριξε ότι υπάρχουν «πολλά θύματα από πυροβολισμούς», ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες. Ο σερίφης Άνταμ Ινφάντε διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους». Επισήμανε μάλιστα πως ο δράστης έχει αναγνωριστεί αλλά ο σερίφης δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Απέφυγε επίσης να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των θυμάτων.

Στη συνέχεια, ο σερίφης δήλωσε πως η αστυνομία ενημερώθηκε για την παρουσία του ενόπλου στο λύκειο της πόλης Πέρι γύρω στις 7:37 το πρωί, τοπική ώρα. Πρόσθεσε πως οι αστυνομικοί έφτασαν «μέσα σε επτά λεπτά» στο σχολικό συγκρότημα. Επισήμανε παράλληλα ότι «δεν ξέρουμε ακόμη πόσοι ακριβώς τραυματίστηκαν». Έπειτα, εξήγησε ότι «ευτυχώς, υπήρχαν ελάχιστοι μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολείο» επειδή ήταν ακόμη πολύ πρωί και τα μαθήματα δεν είχαν αρχίσει.

Μετά την ένοπλη επίθεση στο λύκειο της πόλης ακυρώθηκε η προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικάνου Βιβέκ Ραμασουάμι, που διεκδικεί το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Πρόκειται για έναν επιχειρηματία και ιδρυτή μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας, ο οποίος είπε ότι αντί για προεκλογική εκστρατεία θα οργανώσει μια συγκέντρωση προσευχής για τα θύματα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε πως «προσευχόμαστε για την κοινότητα του Πέρι σήμερα το πρωί».

We pray for the victims of the tragic high school shooting in Perry, Iowa. I happened to be there today right after it happened, we canceled our event and converted it to a prayer & open conversation. Strikingly, the first two people who spoke to us each said they “weren’t… pic.twitter.com/bw3VoXPvoF