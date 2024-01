ΗΠΑ: Συναγερμός για ένοπλο σε σχολείο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Αϊόβα καθώς υπάρχουν πληροφορίες για ένοπλο σε σχολείο.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη του Ντάλας, η αστυνομία ερευνά περιστατικό με ένοπλο στο λύκειο Perry. Τα αμερικανικά δίκτυα μεταδίδουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη άλλες πληροφορίες για το περιστατικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο βρίσκεται και το FBI.

BREAKING: Shooting with multiple victims reported at Perry High School in Perry, Iowa pic.twitter.com/XuvFzpId50