Νεκρός βρέθηκε εξαφανισμένος 4χρονος- Τον «απήγαγε ο μπέιμπι σίτερ», πρώην κατάδικος

Στην Ολλανδία βρέθηκε το πτώμα ενός 4χρονου αγοριού από το Βέλγιο που εξαφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η αστυνομία είχε σημάνει συναγερμό για την απαγωγή του Dean Verberckmoes. Η οικογένεια είχε αναφέρει την εξαφάνισή του όταν ο μπέιμπι σίτερ του δεν άφησε στο σπίτι των παππούδων του.

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 34χρονο Βέλγο, σημειώνοντας πως ο ύποπτος, ο οποίος αναγνωρίστηκε στην Ολλανδία ως Dave De K, συνελήφθη στην πόλη Meerkerk, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το σημείο όπου βρέθηκε το σώμα του αγοριού.

Ook vriendin van Dave De Kock opgepakt: “Ze was zwaar onder invloed van alcohol” https://t.co/7rFn1ictZV pic.twitter.com/Gza14AfHMp

Η εισαγγελία δήλωσε ότι ο 34χρονος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν σε ποινή φυλάκισης 10 ετών για κακοποίηση ενός αγοριού δύο ετών που οδήγησε στον θάνατό του. Η ποινή του έληξε τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο άνδρας εθεάθη για τελευταία φορά με το αγόρι την Τετάρτη στην βελγική πόλη Sint Niklaas, κοντά στην Αμβέρσα.

Η μητέρα του Dean Verberckmoes, Elke, είχε απευθύνει έκκληση για την επιστροφή του παιδιού της. Μιλώντας νωρίτερα στη βελγική τηλεόραση είπε ότι ο Dave De K φρόντιζε τακτικά τα δύο παιδιά της: «Όταν ο Ντέιβ τους έκανε baby-sitting, πάντα έλεγαν ότι έπαιζαν παιχνίδια μαζί του».

Μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης ξεκίνησε στην Ολλανδία μετά τους φόβους ότι οι δυο τους θα μπορούσε να είχαν περάσει τα σύνορα.

Το πτώμα του αγοριού βρέθηκε στο Neeltje Jans, ένα τεχνητό νησί στην επαρχία Zeeland, αργά το βράδυ της Δευτέρας.

De vermiste Dean(4) uit #België is helaas zojuist overleden aangetroffen op een locatie in Zeeland. We bedanken iedereen voor de hulp en leven mee met de familie.