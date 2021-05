Η Mistress Velvet, μια queer intersex ντομινατρίξ που ανάγκαζε τους πελάτες της να διαβάζουν μαύρο φεμινισμό, πέθανε στα 33 της χρόνια.

Αφοσιωμένη κομμουνίστρια που αγωνιζόταν ακούραστα για τα δικαιώματα της μαύρης κοινότητας, των εργαζομένων στο χώρο του σεξ, τα τρανς και intersex άτομα, η Mistress Velvet –που αυτοπροσδιοριζόταν με τις αντωνυμίες αυτή/αυτοί– λογιζόταν ως πρωτοπόρος στο κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως η ίδια είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος στην HuffPost, οι πελάτες της ήταν κυρίως cis λευκοί και καθένας από αυτούς διέθετε λίστα με βιβλία που έπρεπε να έχει διαβάσει στις συναντήσεις μαζί της – μεταξύ των οποίων θεωρητικοί του μαύρου φεμινισμού όπως οι Οντρ Λορντ και Πατρίσια Χιλ Κόλινς. Μάλιστα, οι πελάτες της έπρεπε να γράφουν και τις εργασίες τους πάνω στα βιβλία.

«Είναι συγκινητικό από αυτούς που απλώς έχουν φετίχ με τις μαύρες γυναίκες να συνειδητοποιούν: "Πρόκειται για ένα συστημικό ζήτημα στο οποίο συμβάλλω από τη θέση του λευκού, πλούσιου άνδρα"» εξηγούσε η ίδια.

Για εκείνη, το να ταπεινώνει τους λευκούς της άνδρες πελάτες ενώ παράλληλα τους επιμόρφωνε, αμφισβητώντας τον κόσμο εύνοιας στον οποίο ζούσαν και την κοσμοθεωρία στην οποία πίστευαν, ενείχε μια «συγκινητική αίσθηση επανόρθωσης».

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter στις 9 Μαΐου από τους «συντρόφους της Mistress Velvet».

We grieve with you as we share the news of Mistress Velvet’s passing. We feel your love and thank you for your support.



Please share your memories of Velvet & how They inspired & challenged you.



With love, grief, & hope,

Comrades of Mistress Velvet pic.twitter.com/eN9o0vOnpp