Νεκρή βρέθηκε η σταρ της k-pop, Park Bo Ram

Νεκρή βρέθηκε στο σπίτι ενός φίλου της η 30χρονη τραγουδίστρια της K-Pop, Park Bo Ram, ενώ αμέσως μετά τα κορεάτικα δημοσιεύματα, ανανεώθηκε και η επίσημη σελίδα της στη Wikipedia για τον θάνατό της.

Η σταρ της k-pop φέρεται να βρισκόταν μαζί με άλλες δύο γυναίκες στο σπίτι φίλου της στη Σεούλ την Πέμπτη, όταν διαπιστώθηκε ότι κατέρρευσε, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με τις κορεατικές αρχές. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά πέθανε στις 23.17, περίπου μία ώρα μετά τον εντοπισμό της.

South Korean singer Park Bo Ram has died, XANADU Entertainment confirms. She was 30.



Story soon on https://t.co/ApC1ZbhTmq. pic.twitter.com/3yoF1uY7el