Νέα Υόρκη: Τεράστια κομμάτια σπερματοφάλαινας κατέκλυσαν τους δρόμους του Queens

Οι κάτοικοι του Rockaway στο Qeens της Νέας Υόρκης μετά από μια νύχτα καταρρακτωδών βροχών ήρθαν αντιμέτωποι με ένα περίεργο και ασυνήθιστο θέαμα: βρήκαν στους δρόμους της πόλης κομμάτια από μια σπερματοφάλαινα σκορπισμένα σε όλη τη γειτονιά.

Τρία τεράστια κομμάτια βρέθηκαν στη λεωφόρο Rockaway Beach, στην Beach 116th και στο Beach Channel Drive, όπως ανέφεραν οι Rockaway Times.

«Όταν ζεις στο Rockaway είναι σαν να ζεις σε άλλο πλανήτη», σχολίασε αστειευόμενος ένας κάτοικος.

Κάποιοι εικάζουν ότι το πρόσφατο κύμα καταιγίδας μπορεί να αποκάλυψε τα κομμάτια νεαρής σπερματοφάλαινας που ξεβράστηκε και πέθανε στο Rockaways την περασμένη εβδομάδα.

Η Atlantic Marine Conservation Society πραγματοποίησε νεκροψία κόβοντάς το σε κομμάτια, τα οποία στη συνέχεια έθαψε κάτω από την ίσαλο.

Σέρφερ και εργάτες κατασκευών προσπάθησαν να σώσουν τη φάλαινα μήκους σχεδόν 10 μέτρων, όταν την εντόπισαν να πέφτει στο νερό στις 13 Δεκεμβρίου.

Η ταλαιπωρημένη σπερματοφάλαινα, έφερε τραύματα, πολλαπλές γρατζουνιές και μώλωπες, παρόμοια με αυτά που φαίνονται στα κομμάτια στους δρόμους.

Η φάλαινα ήταν η έκτη που ξεβράστηκε στη Νέα Υόρκη από τις 20 Οκτωβρίου φέτος, είπε η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας στο Patch.

In one of those “Only in Rockaway” scenarios, it appears parts of the sperm whale that was necropsied last week, is now on Rockaway Beach Blvd and Beach 116th Street. Can’t make this up. pic.twitter.com/fDhTCM52Eg