Νέα Υόρκη: Κατάληψη σε κτήριο του Κολούμπια από φοιτητές για τη Γάζα

Υπό κατάληψη βρίσκεται ένα από τα κτήρια του πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, από φιλιπαλαιστίνιους φοιτητές που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο στη Γάζα.

Αξιωματούχοι του Κολούμπια περιόρισαν την πρόσβαση στους φοιτητές που ζουν εκεί και στους υπαλλήλους βασικών υπηρεσιών, μετά την κατάληψη του κτηρίου, στο πλαίσιο των διαμαρτυριών για τη Γάζα. Οι διαδηλωτές που κατέλαβαν το Hamilton Hall ανάρτησαν ένα πανό από ένα παράθυρο που γράφει «Ιντιφάντα», η αραβική λέξη για την εξέγερση.

Overnight, the pro-terror mob took over Hamilton Hall at @Columbia University posting on social media that they have “taken matters into their own hands.” The mob used metal gates to barricade the doors, blocked entrances with wooden tables and chairs, and zip-tyed doors shut.… pic.twitter.com/Rbiff4X7sj

Η σχολή ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) πως η πρόσβαση στο Morningside campus επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές που μένουν σε κτίρια κατοικιών της πανεπιστημιούπολης και στους υπαλλήλους που παρέχουν βασικές υπηρεσίες. «Αυτός ο περιορισμός της πρόσβασης θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι οι περιστάσεις να επιτρέψουν κάτι διαφορετικό», ανέφερε. «Η ασφάλεια όλων των μελών αυτής της κοινότητας είναι υψίστης σημασίας. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή, τη συνεργασία και την κατανόησή σας».

Students at Columbia University have occupied Hamilton hall. Today the university president explicitly said to students the school would not be divesting and threatened to suspend students protesting. The last time this building was taken over by student protesters was in 1968 pic.twitter.com/IhoWVYlocB