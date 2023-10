Νέα Υόρκη: Η στιγμή της δολοφονίας του ακτιβιστή Ράιαν Κάρσον στη μέση του δρόμου

Η δολοφονία του 32χρονου ακτιβιστή και ποιητή, Ράιαν Κάρσον, στη μέση ενός δρόμου της Νέας Υόρκης, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη δολοφονία. Ο Ράιαν Κάρσον μαζί με τη γυναίκα που τον συνοδεύει διασχίζουν τον δρόμο, όταν λίγο πιο μπροστά, ένας άνδρας αρχίζει να κλωτσάει χωρίς προφανή λόγο πατίνια που είναι σταθμευμένα κοντά στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τη New York Post.

Ξαφνικά, σε έξαλλη κατάσταση γυρνά προς την πλευρά του 32χρονου και τον ρωτά «Τι κοιτάς;». Ο ακτιβιστής, ο οποίος απάντησε ότι δεν κοιτάζει τίποτα, μπήκε ανάμεσα στη φίλη του και τον εξαγριωμένο άγνωστο, ο οποίος άρχισε να πλησιάζει το ζευγάρι.

«Θα σε σκοτώσω!», φωνάζει ο εν λόγω άνδρας, με τον Κάρσον τον παρακαλεί να «ηρεμήσει! Χαλαρώστε!» και να σηκώνει το χέρι του.

Ωστόσο, ο δράστης καταδιώκει τον Κάρσον, τραβώντας ένα μαχαίρι, ενώ η φίλη του θύματος -που τρέχει από πίσω τους- ακούγεται να φωνάζει: «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ!».

