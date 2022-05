Νέα Υόρκη: Ένοπλος άνοιξε πυρ στο μετρό- Ένας νεκρός

Άνδρας άνοιξε πυρ κατά συρμού του μετρό στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία ένας επιβάτης έπεσε νεκρός από τον πυροβολισμό.

Ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί, σε τρένο του μετρό που κινούνταν μεταξύ σταθμών του Μανχάταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα τρένο Q που κατευθυνόταν προς τα βόρεια γύρω στις 11:45 π.μ. (τοπική ώρα) λίγες στιγμές πριν φτάσει το μετρό στο σταθμό Canal Street. Οι αρχές είπαν ότι το θύμα ήταν περίπου 40 ετών.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου.

N/Q trains are running on the R line between DeKalb Av and Canal St in both directions while NYPD continues to conduct an investigation at Canal St.



Board N/Q trains on the upper level R platform on Canal St. https://t.co/6ul5r0KueB