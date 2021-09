Εκατοντάδες πτηνά που μετανάστευσαν στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, σκοτώθηκαν όταν προσέκρουσαν στους γυάλινους πύργους της πόλης.

Η μαζική εκδήλωση του θανάσιμου τραυματισμού τους, επισημάνθηκε από τα tweet των εθελοντών της Audubon της Νέας Υόρκης. Οι εικόνες που αναρτήθηκαν δείχνουν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου γεμάτο νεκρά πτηνά. Ο αριθμός αυτή την εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα υψηλός.

Οι θανάσιμες προσκρούσεις πουλιών στους ουρανοξύστες του Μανχάταν είναι ένα συνεχές πρόβλημα, το οποίο η NYC Audubon έχει επισημάνει εδώ και χρόνια, όπως δήλωσε η Κάιτλιν Πάρκινς, αναπληρώτρια διευθύντρια της ομάδας. Ο θυελλώδης καιρός από Δευτέρα βράδυ έως Τρίτη συνέβαλε στους θανάτους.

«Είχαμε μια μεγάλη καταιγίδα, έναν περίεργο καιρό και μεγάλο αριθμό πουλιών, και αυτός είναι ο τέλειος συνδυασμός που μπορεί να οδηγήσει στην πρόσκρουση στα παράθυρα», είπε η Πάρκινς. «Φαίνεται ότι η καταιγίδα μπορεί να είχε οδηγήσει πουλιά να πετούν σε χαμηλότερα επίπεδα από ό, τι συνήθως ή απλά να τα αποπροσανατόλισε. Οι επιπτώσεις του νυχτερινού φωτισμού στα πτηνά είναι επίσης αρκετά ισχυρές, ειδικά όταν είναι μια συννεφιασμένη νύχτα» πρόσθεσε.

Οι εθελοντές του NYC Audubon καταγράφουν θανάτους πουλιών σε σημεία υψηλού κινδύνου κατά τη μετανάστευση της άνοιξης και του φθινοπώρου.

Η Μελίσα Μπράιερ, η εθελόντρια που έγραψε στο Twitter σχετικά με τον εντοπισμό σχεδόν 300 πουλιών στα πεζοδρόμια που περιβάλλουν τους νέους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, είπε ότι η εμπειρία ήταν «αποκαρδιωτική». «Μόλις έφτασα στα κτίρια, τα πουλιά ήταν παντού στο πεζοδρόμιο. Κοιτώντας βόρεια, τα πεζοδρόμια ήταν καλυμμένα, νότια και δυτικά, επίσης, τα πεζοδρόμια ήταν κυριολεκτικά καλυμμένα με πουλιά».

Η NYC Audubon θέλει να κάνει τους ιδιοκτήτες των πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και άλλων κτιρίων να συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των προσκρούσεων των πουλιών, κάτι που μπορεί να γίνει μειώνοντας τα φώτα τη νύχτα και κάνοντας μία ειδική επεξεργασία του γυαλιού, ώστε να είναι πιο ορατό.

«Φτιάξτε το φως, έτσι ώστε να μπορούν να το δουν και να αναγνωρίσουν ότι είναι ένα σταθερό εμπόδιο», είπε η Πάρκινς.

Ο Τζόρνταν Μπάροβιτς, εκπρόσωπος του Οργανισμού Durst, στον Πύργο One στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου έστειλε mail όπου ανέφερε ότι «Τα πρώτα 61 σχεδόν μέτρα του Πύργου (One WTC) διαθέτουν ενσωματωμένα γυάλινα πτερύγια που δεν αντανακλούν το φως. Αυτός ο σχεδιασμός επιλέχθηκε επειδή μειώνει σημαντικά τα ατυχήματα των πουλιών, που συμβαίνουν κυρίως κάτω από αυτή την απόσταση και συχνά προκαλούνται από γυαλί που αντανακλά το φως».

Από την πρόσκρουση επέζησαν συνολικά 77 πτηνά, τα οποία μεταφέρθηκαν για αποκατάσταση στο Wild Bird Fund στο Upper West Side την Τρίτη. Τα περισσότερα από αυτά μεταφέρθηκαν από την περιοχή του εμπορικού κέντρου, δήλωσε η διευθύντρια του κέντρου, Ρίταμέρι ΜακΜάχον.

«Γνωρίζαμε ότι έρχεται μεγάλος όγκος μετανάστευσης πουλιών. Μπορούσαν να το καταλάβουν από το ραντάρ» δήλωσε. Τα μέλη του προσωπικού του Wild Bird Fund έδωσαν στα πουλιά τρόφιμα, υγρά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα για να μειώσουν το πρήξιμο. Τριάντα πουλιά ανάρρωσαν και αφέθηκαν ελεύθερα στο πάρκο του Μπρούκλιν την Τετάρτη, είπε η ΜακΜάχον.

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0